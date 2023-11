Лавров си тръгна на бегом от конференцията на ОССЕ веднага след изказването си

В речта си Лавров заяви, че ОССЕ е "в плачевно състояние и без никаква перспектива" и че "западният политически елит започна да използва ОССЕ в полза на НАТО".

Съвсем очаквано също така Лавров обвини Запада в подклаждане на конфликтите в Украйна и Грузия.

Припомняме, че Полша, Украйна и балтийските страни бойкотират срещата заради присъствието на Лавров, а българският вицепремиер Мария Габриел напусна Скопие още снощи, за да не присъства на днешното заседание, на което бе и руският топ дипломат.

It seems Lavrov did not get glowing reviews of his speech at the OSCE meeting (he has mostly criticized NATO so far).



"Can you leave me alone please?" he says and sighs sadly.



Frankly, he should have received a walkout, like it happened at the UN meeting last year. https://t.co/EKU1nVoXyh pic.twitter.com/4zpYOqrDFu