Заради контрабанда: Естония задържа кораб, плаващ към Русия

Естония е заловила контейнеровозa Baltic Spirit, който е пътувал към Русия под флага на Бахамските острови. Новината беше съобщена от естонски медии и намери широко отражение в руските военнопропагандни и Z-канали.

Още: Индия продължава да купува руски петрол чрез кораби на "сенчестия флот"?

Накратко: Разследващият отдел на Естонската данъчна и митническа служба, заедно с полицията и естонския военноморски флот, проведоха съвместна операция и заловиха кораб-контейнеровоз, плаващ под флага на Бахамските острови в естонски териториални води. Причината за операцията е, че плавателният съд е заподозрян в участие в контрабанда от Еквадор. Няма много яснота каква точно контрабанда - дали става въпрос за превоз на крадено от руснаците украинско зърно от окупираните незаконно от руската армия украински земи или друг вид контрабанда.

Контейнеровозът под флага на Бахамските острови Baltic Spirit, пътуващ към Русия, беше заловен край остров Найсаар. Специални полицейски части се качиха на борда на кораба, след което той беше задържан за митническа проверка.

При операцията са използвани хеликоптер на естонската гранична охрана, както и естонският военен кораб Raju. В операцията участваха и корабът Admiral Cowan плюс естонският кораб Ahto-26.

Още: ЕС ще накаже Путин навръх четвъртата годишнина от войната в Украйна (ВИДЕО)