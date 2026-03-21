Саратов, Енгелс, Толяти, Крим, Москва: Украйна удря химически заводи, пали рафинерии и спира тока на Русия (ВИДЕО)

Руските градове Саратов и Енгелс в Саратовска област бяха подложени на масирана атака с дронове през нощта на 20 срещу 21 март - местни жители съобщават за експлозии, а местният губернатор признава, че нападението е нанесло щети. Той говори за поражения по гражданската инфраструктура. "Прозорците на няколко къщи в Енгелс са частично изпочупени. Няма предварителни данни за ранени“, написа губернаторът за градовете, край които се намира военновъздушната база "Енгелс-2".

Двама души са ранени при атака с дронове в Саратов, твърди още той. „Атаката с дронове е нанесла щети и на няколко къщи в Саратов. Някои прозорци са разбити. Двама души са потърсили медицинска помощ. Всички съответни служби работят на мястото на инцидента“, се казва в изявлението.

Също в Саратов се съобщава, че в част от града е прекъснато електрозахранването.

А според предварителна информация местната рафинерия е в пламъци.

Още: Украинската армия: Поразихме пореден А-50 "Бериев" - най-скъпия руски военен самолет

Атака и срещу Толяти в Самарска област

Дронове атакуваха и Толяти в Самарска област, съобщават местни жители. Пожар е избухнал след нощната атака е близост до два химически завода – „Толятикаучук“ и „КуйбишевАзот“, гласи анализ на опозиционния руски Telegram канал ASTRA, направен на база отворени източници.

През нощта на 20 срещу 21 март жители на Самарска област съобщиха за множество експлозии и пожари. Според анализа на кадри от очевидци пожарът е възникнал в близост до двата химически завода, разположени един до друг. Видеоклип на пожара, публикуван в украинския канал Exilenova+, според анализа на ASTRA, е заснет от улица „Баникина“. Разстоянието до пожара е 4,6–6 километра. Към момента не е известно коя точно фабрика гори.

Още: Русия с мощна атака срещу Одеса, удари електроцентрала до границата с Полша (ВИДЕО)

„Толятикаучук“ е нефтохимически завод, който произвежда синтетичен каучук и химически съставки, използвани в производството на гуми и изделия от каучук.

„КуйбишевАзот“ е химически завод, който произвежда азотни торове и химически суровини (капролактам, полиамиди). И на 11 март сутринта украинските въоръжени сили нанесоха удар по „КуйбишевАзот“.

Взривове в Крим, свалени дронове над Москва

Окупираният полуостров Крим също бе в състояние на тревога – в Симферопол и околностите се чуха поредица от експлозии.

Освен това снощи имаше атака и към столицата Москва. „Днес вечерта и през нощта над Москва и околностите бяха свалени 22 безпилотни летателни апарата“, заяви кметът Сергей Собянин, като сутринта стана ясно, че са свалени още пет дрона.

Още: Ставропол, Краснодар, Крим - украинските дронове атакуват и поразяват (ВИДЕО)

Дрон се разби във висока сграда в Уфа, столицата на Република Башкирия.

През нощта няколко руски региона бяха подложени на атака от украински дронове. Руски източници посочват, че броят им е около 210.

Several Russian regions are under Ukrainian drone attack right now. Russian sources claim around 210 drones, with only rough flight routes.