Руското разузнаване предложило фалшив опит за покушение срещу Орбан - на Путин му е важно кой ще спечели изборите в Унгария

Руското външно разузнаване е предложило да бъде инсцениран опит за покушение срещу унгарския министър-председател Виктор Орбан, с цел да се промени ходът на предизборната кампания в страната и да се повлияе на резултата от парламентарния вот през април, твърди The Washington Post. Проевропейската партия "Тиса" на основния съперник на премиера - Петер Мадяр - води в социологическите проучвания, а това определено не е добре за Кремъл, който разчита на Орбан за блокиране на помощи от ЕС към Украйна и на санкции спрямо Русия.

Още: Въпреки руските машинации: Проучване дава 20% преднина на Мадяр пред Орбан (ВИДЕА)

Тези отработени и тенденциозни действия на Орбан се видяха и на последната среща на върха на евролидерите в Брюксел преди дни, когато той, заедно със словашкия си колега Роберт Фицо, блокира заема за Киев на стойност 90 милиарда евро заради скандала около нефтопровода "Дружба", по който Унгария и Словакия получават руски петрол: Тотално объркване: Орбан и Фицо не одобриха 90 млрд. евро заем за Украйна, но ЕС го очаква до април (ВИДЕО).

Планът на СВР

The Washington Post съобщи, че предложението на Москва фигурирало във вътрешен документ на руската служба за външно разузнаване (СВР), който е бил получен и проверен от европейска разузнавателна служба.

Снимка: Kremlin.ru

Планът, описан като „Gamechanger“ (променящ играта), е имал за цел да подсили позициите на Орбан, който навлиза в последната фаза преди парламентарните избори в Унгария на 12 април под натиска на слабата икономика и спадащата обществена подкрепа.

Още: Направихме това, в което сме добри - да пишем "хубави изявления": ЕС в парализа на фона на две войни

Според информацията в документа се твърди, че инсценирана атака би могла „фундаментално да промени цялата парадигма на предизборната кампания“, като отклони вниманието от неудовлетворението на избирателите към страховете за сигурността.

Орбан изостава от своя съперник Петер Мадяр, бивш член на управляващата партия „Фидес“, който сега се кандидатира като реформатор, борещ се срещу корупцията, отчита СВР. Руските власти разглеждат надпреварата като състезание с висок залог за влиянието на Москва както в НАТО, така и в Европейския съюз: Как съперникът на Орбан разкри корупцията му със запис, а премиерът ще го удари предизборно със секс компромат (СНИМКИ).

The Washington Post цитира руските офицери, които пишат в документа за вътрешна употреба, че „по-голямата част" от унгарците (52,3%) "са недоволни от състоянието на нещата в страната“. СВР добавя, че недоволството се е разпространило дори в селските райони, където партията на Орбан традиционно е най-силна.

Още: Бедните унгарци вече не харесват Орбан

Кремъл отрича на фона на още данни за предизборна намеса

Снимка: Петер Мадяр, Getty Images

Говорителят Дмитрий Песков е нарекъл данните „още един пример за дезинформация“, докато кабинетът на Орбан не е отговорил на искането на изданието за коментар.

Сценарият за атентата се появи на фона на по-широките усилия на Кремъл да подкрепи шансовете на Орбан за преизбиране. Вече се появи информация, че Русия впряга онлайн троловете си срещу Мадяр и в подкрепа на настоящия премиер. Според Financial Times зад всичко стои санкционираната агенция Social Design Agency, която чрез различни профили и страници в социалните мрежи представя унгарския министър-председател като суверенен лидер, способен да се справя със световните сили на равни начала. Съперникът му пък се представя като „марионетка на Брюксел“ - затова срещу него се организират информационни атаки.

Още: Орбан: Брюксел е в заговор с украинците

Създадени в Русия колажи, видеоклипове, инфографики и друго съдържание са били съобразени с унгарската аудитория и разпространени чрез местни влиятелни лица.

Будапеща отхвърли обвинението като измислица на левицата, а говорителят на Кремъл Дмитрий Песков нарече заключенията от този материал на FT фалшиви.

Още: Путин е наредил да се осигури победа на Орбан в Унгария, руските тролове атакуват