21 март 2026, 10:32 часа 427 прочитания 0 коментара
Словения пред избори: Възможен фотофиниш

Ден на предизборна тишина е днес в Словения преди парламентарните избори, които ще се проведат утре, 22 март, предава БТА. Предизборната кампания на участващите в изборите партии приключи снощи в 24 ч. вечерта местно време. Oбщо 17 партии и коалиции ще се борят за място в 90-членния парламент на Словения. За парламентарно мнозинство се изисква една партия или коалиция да спечели най-малко 46 депутатски мандата. Според последното проучване на общественото мнение силите на "Словенска демократическа партия" (СДП) и "Движение Свобода"(ДС) са почти изравнени и се очертава и двете партии да влязат в парламента с по 28 депутатски мандата. В случай, че изборните резултати съвпаднат с прогнозите, то водещата сила ще трябва да влезе в коалиция с други партии, за да постигне парламентарно мнозинство.

Седем партии влизат в парламента

Очаква се общо седем партии да влязат в парламента - освен СДП и ДС това са още коалицията "Нова Словения" (НСи), "Словенска народна партия" (СНП) и "Фокус", "Социалдемократи" (СД) и "Демократи", коалицията на "Левица" и "Весна", "Ресница", "Прерод", "Словенска национална партия" и "Пиратската партия".

Снимка iStock

Участващите в изборната надпреваря партии са управляващата партия "Движение Свобода" (ДС), опозиционната "Словенска демократическа партия" (СДП), коалицията на партиите "Нова Словения" (НС), "Словенска народна партия" (СНП) и "Фокус", "Социалдемократи" (СД), коалицията на партиите "Левица" и "Весна", "Демократите", "Ресница", "Гласът на пенсионерите", "Надежда", коалиция "Алтернатива за Словения", "Ние, социалистите", "Пиратската партия на Словения", "Прерод", "Словенска национална партия" (СНП), коалицията на "Зелените" и "Партията на поколението", "Решение" и "Слога".

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
Словения Партии Парламентарни избори коалиции
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес