Президентът на САЩ Доналд Тръмп изрази по-голямо доверие в Путин, отколкото в който и да е от европейските си съюзници. Това заяви журналистката на MS NOW Стефани Руле, която е провела 15-минутен разговор с него. Тя добави още, че Тръмп е казал, че украинският президент Володимир Зеленски е „много труден за работа, по-труден от Путин“.

В предаването „Ana Cabrera Reports“ Руле заяви, че първоначално са обсъждали Иран, като Тръмп е заявил, че САЩ „може да си тръгнат утре, защото са унищожили по-голямата част от страната и нейната власт“. В същото време той признал, че режимът на аятолаха не е напълно победен и „може да се възстанови“.

Същевременно американският президент остро критикува съюзниците от НАТО, които „не са направили абсолютно нищо“ в контекста на войната срещу Иран. Но САЩ все още не се нуждаят от тяхната помощ, добавил той. Относно помощта на Украйна срещу дроновете „Шахед“ в Близкия изток, Тръмп заяви, че всичко, което Зеленски казва, е „за политически и PR цели“. „Те не са направили нищо“, подчертал той.

