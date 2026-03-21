Лайфстайл:

"По-труден от Путин": Тръмп отново атакува Зеленски

21 март 2026
Президентът на САЩ Доналд Тръмп изрази по-голямо доверие в Путин, отколкото в който и да е от европейските си съюзници. Това заяви журналистката на MS NOW Стефани Руле, която е провела 15-минутен разговор с него. Тя добави още, че Тръмп е казал, че украинският президент Володимир Зеленски е „много труден за работа, по-труден от Путин“.

В предаването „Ana Cabrera Reports“ Руле заяви, че първоначално са обсъждали Иран, като Тръмп е заявил, че САЩ „може да си тръгнат утре, защото са унищожили по-голямата част от страната и нейната власт“. В същото време той признал, че режимът на аятолаха не е напълно победен и „може да се възстанови“.

Същевременно американският президент остро критикува съюзниците от НАТО, които „не са направили абсолютно нищо“ в контекста на войната срещу Иран. Но САЩ все още не се нуждаят от тяхната помощ, добавил той. Относно помощта на Украйна срещу дроновете „Шахед“ в Близкия изток, Тръмп заяви, че всичко, което Зеленски казва, е „за политически и PR цели“. „Те не са направили нищо“, подчертал той.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елин Димитров Отговорен редактор
Доналд Тръмп Владимир Путин Володимир Зеленски война Украйна война Иран
Още от Америка
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес