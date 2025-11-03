Заради провал северно от Покровск - руски генерал е свален, твърдят украински източници

Има нова промяна във висшето военно командване на руската армия. Това твърдят украински канали в Телеграм, като засега от руска страна се запазва мълчание - но е показателно, че в последните дни Кремъл усилено затваря мрежата на един от известните руски канали ВЧК-ОГПУ, който редовно изнася вътрешна информация за какво ли не в Русия.
Кой е смененият? Според неофициалната информация, става въпрос за генерал-лейтенант Сергей Милчаков. За смяната съобщават украинският проект "Искам да живея" и украинският журналист Володимир Золкин. "Искам да живея" е насочен към руснаците и основната му задача е да дава информация за руски войници, за които роднините им нямат новини, откакто са отишли в Украйна. А Золкин е известен с видеоинтервюта с пленени от украинската армия руски войници.
Още: Путин замита военното престъпление в Мариупол. Тръмп с нов срок за край на войната (ОБЗОР - ВИДЕО)
Продолжается парад мясников в российской армии.— Проект «Хочу жить» (@hochuzhit_com) November 2, 2025
1 ноября 2025 года глава Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов сменил командующего 51-й общевойсковой армией – бездарного генерал-лейтенанта Сергея Мильчакова⤵️ pic.twitter.com/tdu5nkTo9x
Милчаков е командващ 51-ва общовойскова руска армия. Точно нейните части тръгнаха да пробиват северно от Покровск, към Добропиля. Първоначално имаше данни за около 15-18 километра напредък, но се оказа, че това са малки щурмови групи, без достатъчно добре осигурен поддръжка и украинците успяха да ги спрат и прочистят в рамките на няколко седмици. Сега украинската армия върви именно от сектора южно от Добропиля към северните покрайнини на Покровск, с което заплашва да провали опитите на 51-ва армия да установи сигурни позиции там и да постави Покровск и Мирноград под оперативно обкръжение.
https://t.co/wJwOHjYNVm pic.twitter.com/UijfHv6Hv8— imi (m) (@moklasen) November 2, 2025
Генерал-майор Виктор Валерианович Киндеев временно изпълнява длъжността командир на 51-ва армия, добавя Золкин. Освен това, по негова информация, полковник Сергей Наймушин, командир на 132-ра отделна мотострелкова бригада на 51-ва армия, също е свален от поста си и уволнен - заради допуснати големи загуби на хора в бригадата.
Rumor:— imi (m) (@moklasen) November 1, 2025
Gerasimov reportedly dismissed the commander of the 51st Combined Arms Army Lt.General Sergey Milchakov and the 132nd Brigade (51A) commander Major General Sergey Naimushin for failures in the Dobropillia directionhttps://t.co/R8oS8LoBbI https://t.co/497iR8MUSB pic.twitter.com/ioELYpKtoY
Още: Песков пак със знак, че Русия не търси истински мир в Украйна. Най-новото от Покровск (ОБЗОР - ВИДЕО)