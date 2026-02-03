Ердоган: Следим отблизо развитието на ситуацията в Сирия и Иран

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган коментира развитието на събитията в съседните на Турция Сирия и Иран, като подчерта подкрепата на Анкара за сирийските власти и заяви, че турските власти обмислят действия, с които да предотвратят изострянето на „иранската криза“, предаде ТРТ Хабер. „Следим отблизо развитието на ситуацията в Сирия и Иран“, заяви Ердоган след края на днешната среща на кабинета, която се проведе в Анкара под негово председателство.

Още: Ердоган обсъди Сирия с Тръмп: Какво са намислили?

„Сирия е нашата съседка, с която споделяме най-дългата си сухопътна граница – цели 911 километра. Това е страна, с която имаме много дълбоки връзки“, коментира Ердоган, като подчерта, че турските власти „искат да видят в лицето на Сирия съсед, чийто граждани, независимо от етническата и религиозната им принадлежност, живеят в мир, а не такъв, който постоянно се бори с нестабилност“, предаде БТА.

Още: Ердоган има мерак да се намеси между Европа и САЩ за Гренландия

„В момента за сирийския народ се отваря нова страница. Тези, които разчитат на тероризма, трябва да знаят, че няма да постигнат нищо. Надяваме се, че споразумението (с което в петък кюрдските бойци и сирийските власти прекратиха конфликта помежду си - б.ред.) ще бъде приложено без да се прибягва до тактики за забавяне. Турция стои решително срещу всички, които печелят от кръвопролитията в нашия регион“, коментира още Ердоган на фона на започналото днес разполагане на сирийски правителствени сили в североизточния сирийски град Хасака, който до момента бе контролиран от кюрдски милиции.

Още: Бъдещият президент на Турция - пак с фамилия Ердоган? Битката за наследник започна

„Обмисляме стъпките, които можем да предприемем за сигурността и възстановяването на Газа, както и тези, свързани с предотвратяването на по-нататъшното изостряне на иранската криза“, допълни още Ердоган.

По-рано американското издание „Аксиос“ съобщи, че американският пратеник Стив Уиткоф и иранският външен министър Абас Арагчи се очаква да се срещнат в петък в Истанбул, за обсъдят възможно ядрено споразумение.