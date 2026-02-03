Лайфстайл:

Експерт: Няма опасност от масово разпространение на вируса Нипа

Експерт: Няма опасност от масово разпространение на вируса Нипа

Към момента няма никаква опасност от масово разпространение на вируса Нипа. Това увери вирусологът от БАН проф. Радостина Александрова в предаването „Социална мрежа“ по NOVA NEWS. Вирусът засяга прилепи, но може да инфектира и хора, коне, свине, кучета, котки, морски свинчета. Има няколко начина за разпространението му - чрез контакт с плодове или палмов сок, замърсени от прилепи, които са естественият му резервоар. Друг начин за разпространението на вируса Нипа е при предаване от човек на човек при близък и продължителен контакт.

По думите на проф. Александрова вирусът не се разпространява толкова лесно. „Първият етап е, когато вирусът стои само в животинския свят. Вторият е, когато животните инфектират човека. Третият етап е, когато вирусът ограничено се разпространява между хората. При четвъртия етап има устойчиво предаване между хората. Ние се намираме в третия етап - ограничено предаване между хората, но не и устойчиво разпространение“, обясни проф. Александрова.

По думите ѝ вирусът Нипа не е нов. Първото заразяване на човек от този вирус е регистрирано още през 1997 година, каза още тя.

Елин Димитров
