Тръмп: Индия спира да купува руски петрол, това ще помогне да спрем войната в Украйна

02 февруари 2026, 22:50 часа 451 прочитания 0 коментара
„За мен беше чест да разговарям с министър-председателя на Индия Моди тази сутрин. Той е един от най-добрите ми приятели и влиятелен и уважаван лидер на своята страна. Говорихме за много неща, включително за търговията и за прекратяването на войната между Русия и Украйна. Той се съгласи да спре да купува руски петрол и да купува много повече от Съединените щати и, потенциално, от Венецуела“. Това съобщи американският президент Доналд Тръмп чрез своята социална мрежа Truth Social.

„Това ще помогне за прекратяването на войната в Украйна, която се води в момента и в която всяка седмица загиват хиляди хора! От приятелство и уважение към министър-председателя Моди и по негова молба, с незабавно влизане в сила, ние се съгласихме на търговско споразумение между Съединените щати и Индия, съгласно което Съединените щати ще наложат намалена реципрочна тарифа, като я понижат от 25% на 18%“, съобщи още Тръмп.

Той добави, че Индия ще предприеме стъпки за намаляване на митата и „нетарифните бариери срещу Съединените щати до нула“. „Премиерът също се ангажира да „купува американски стоки“ на много по-високо ниво, в допълнение към над 500 милиарда долара за американска енергия, технологии, селскостопански продукти, въглища и много други продукти“, съобщи Тръмп.

„Нашите невероятни отношения с Индия ще станат още по-силни в бъдеще. Премиерът Моди и аз сме двама души, които правят нужното, нещо, което не може да се каже за повечето хора. Благодаря ви за вниманието към този въпрос“, добави той.

Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
