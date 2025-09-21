Заради руските изтребители: Естония с исторически ход в 34-годишното си членство в ООН

Съветът за сигурност на ООН ще проведе извънредно заседание следващата седмица по искане на Естония. Външното министерство в Талин съобщи на 21 септември, че това ще се случи заради нахлуването на три руски изтребителя МиГ-31 във въздушното пространство на Прибалтийската република. Инцидентът стана на 19 септември, като самолетите прекараха 12 минути в естонско небе без позволение. След това страната реши да поиска консултации съгласно Член 4 от Северноатлантическия договор - той гласи, че членките на НАТО се консултират помежду си, когато някоя от тях прецени, че нейната територия, политическа независимост или сигурност са застрашени.

Всичко това предизвика тревога за нова опасна провокация от страна на Русия спрямо Европейския съюз и НАТО, след като най-малко 19 руски дрона нахлуха в Полша десет дни по-рано. Но действията на руските изтребители в естонското въздушно пространство бяха отречени от Москва.

Италиански изтребители F-35, принадлежащи към мисията на НАТО за подкрепа на противовъздушната отбрана в балтийските държави, заедно с шведски и финландски самолети, бяха изпратени да пресекат руските изтребители и да ги предупредят да се оттеглят.

Кога ще е извънредното заседание?

На 22 септември Съветът за сигурност на ООН ще свика извънредно заседание "в отговор на наглото нарушение на естонското въздушно пространство от Русия в петък", се казва в изявление на естонското министерство.

Това е първият случай в 34-годишната история на членството на Естония в ООН, в който страната официално поиска свикване на извънредно заседание на Съвета за сигурност.

Естонският външен министър Маргус Цахкна заяви, че нарушението е „част от по-широка тенденция на ескалация от страна на Русия - както в регионален, така и в глобален мащаб“.

"Това поведение изисква международна реакция", смята той, цитиран от Le Monde.