Заради руските удари детските реанимации в Украйна са без ток, сърдечни операции се правят на тъмно (ВИДЕО)

Същевременно вчера, при поредния масиран обстрел, Градският център по сърдечни заболявания в Киев също остана без ток в момент, когато там се е извършвала сърдечна операция на дете. За щастие благодарение на генератора, с който разполага болницата, операцията е била успешно довършена.

At the #Kyiv Institute of the Heart, due to the shelling, the light went out during the operation on the child's heart.



Fortunately, the hospital has a generator, and the doctors were able to finish the operation. pic.twitter.com/1N9TYCbyEc