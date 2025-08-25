Войната в Украйна:

В разгара на лятото: Подозрителни промени в Закона за достъп до обществена информация

25 август 2025, 07:20 часа 241 прочитания 0 коментара
В разгара на лятото: Подозрителни промени в Закона за достъп до обществена информация

Проект за промени в Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) може да доведе до хаос с достъпа и да се използват превратно от властимащите, за да крият данни, които може да са нелицеприятни за тях. За това предупреждават от Програма достъп до информация, които от години се занимават с материята, водили са стотици дела за достъп до информация и помагат на журналисти и граждански активисти в битката им за прозрачно и открито управление.

ОЩЕ: Прокуратурата крие информация, която е достъпна по закон: опит Сарафов да бъде спрян

Промени и подозрения

Проектозаконът е подготвен от ръководеното от Валентин Мундров Министерство на електронното управление. Заявката е да "създаде условия за изпълнение на европейския Акт за управление на данните (АУД) в контекста на българската правна и институционална среда". Актът за управление на данни е европейски регламент, който има за цел да улесни споделянето и повторното използване на данни от публичния сектор. Той обхваща както лични, така и нелични данни, като за личните се прилага Общият регламент за защита на данните, допълнен с допълнителни гаранции за сигурност и доверие. С новите правила се урежда дейността на посредниците на данни и се насърчава тяхното използване и за общественополезни цели, пише в. "Сега".

От ПДИ обаче се чудят защо трябва АУД да се въвежда чрез Закона за достъп до обществена информация, и то новите разпоредби необяснимо се въвеждат не в главата на закона за повторно използване на информацията, а в тази, уреждаща правото на достъп до информация.

Подозрение буди и фактът, че проектът се пуска за обществено обсъждане в разгара на лятото - между 18 юли и 18 август. ПДИ подчертават и че за първи път от 25 години (откакто го има ЗДОИ) не са били поканени в процеса на изготвяне на проекта въпреки безспорния си международен и национален опит, познаването на съдебната практика по ЗДОИ, проведените обучения и т.н.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

ОЩЕ: Ключово решение на съда: Преписките срещу Сарафов са публична информация

Направена е неясна препратка в към членове 6 - 9 от Общия регламент за защита на данните (GDPR), докато чл. 87 от него, изискващ да се съгласува публичният достъп до официални документи с правото на защита на личните данни в съответствие с регламента, остава невъведен, обяснява адвокат Александър Кашъмов, изпълнителен директор на ПДИ.

Той допълва, че без мотиви се предлагат изменения в активното публикуване на информация, включително премахване на съществуващи задължения, в ущърб на правото на гражданите и обществения интерес. Без ясна причина се удължава срокът за разглеждане на искания за повторно използване на информация от 14 дни на 2 месеца, с възможност за удължаване с 30 дни.

ОЩЕ: Адв. Александър Кашъмов: Сарафов прави опити прокуратурата да бъде извадена от важен закон (ВИДЕО)

"Особено много ме притесни, че се въвеждат абсолютно ненужно определения от регламента на "достъп", "данни", лични и нелични данни", коментира пред "Сега" Кашъмов. И даде за пример как "утре някой кмет, например, ще каже - какъв достъп искате, като има ново определение на "достъп". Създават се паралелни определение и понятия. Чака ни хаос", обобщи той.

Според него резултатът е, че властимащите ще използват новите разпоредби, за да крият обществена информация.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
промени Александър Кашъмов достъп до обществена информация ЗДОИ Валентин Мундров
Още от Политика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес