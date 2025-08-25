Не може да ни защити, но пази Украйна: Атака към британския премиер от подкрепили Brexit

Ето ви въпрос: Защо британският премиер Киър Стармър приема сигурността на украинските граници много по-сериозно от защитата на британските? Така започва гледна точка, публикувано в изданието The Spiked. Британската платформа е основана през 2001 година и има имидж на либертарианска. А авторът на тази гледна точка през 2007 година заяви, че името на Spiked идва от антисталинизъм, като самата медия обаче беше твърдо "за" излизането на Обединеното кралство от ЕС и го прокламира като бунт срещу управляващите елити. Преди няколко години имаше и скандал заради два материала в подкрепа на твърдото управлението на ОАЕ в The Spiked, за които излезе информация, че са писани от несъществуващи автори.

Още: Великобритания няма да праща войски на фронта в Украйна, но има друг план за гаранции

Критика към Стармър

Откакто беше избран за министър-председател миналата година, Киър Стармър се представя като твърд защитник на суверенитета, сигурността и границите на Украйна. Той обича да посещава Киев и да споделя светлината на прожекторите със Зеленски.

Стармър изглежда като агресивен антируски ястреб на думи, като постоянно обещава, че Великобритания ще подкрепи Украйна. През януари Стармър пристигна в Киев с голяма помпозност и обеща да гарантира сигурността на Украйна за следващите 100 години. През февруари премиерът обяви, че е "готов и желае" да изпрати британски войски в Украйна, за да гарантира нейната сигурност като част от мирно споразумение. В месеците след това Стармър многократно се позиционира като главнокомандващ на "коалиция на желаещите", готова да се бори за украинския суверенитет.

Този месец той повтори обещанието си, предупреждавайки, че границите на Украйна "не могат да бъдат променяни със сила". Това беше подчертано в бюлетин на Даунинг стрийт, в който се казва: "Нашата подкрепа за Украйна е непоколебима - международните граници не могат да бъдат променяни със сила и Украйна трябва да има надеждни и достоверни гаранции за сигурност и защита на териториалната си цялост, залегнали в мирно споразумение".

Преструвката на Стармър в стил Чърчил обаче прикрива горчива истина. В действителност той играе ролята на просител на световната сцена, угаждащ на Америка. Британската армия няма нито човешка сила, нито оръжия, за да отблъсне руска атака. Ето защо Стармър настоява Доналд Тръмп да даде гаранции за сигурността на Украйна. Той повтори този призив на срещата в Белия дом с европейски лидери.

Още: Подходът на Тръмп към гаранциите за сигурност застрашава Украйна

Британският премиер нехае за вътрешна криза

СНИМКА: Getty Images

Стармър няма сила да осигури ефективно сигурността на Украйна, но разполага с ресурсите да защити границите на Обединеното кралство. Но той е проявил далеч по-малък интерес към това.

Броят на нелегалните мигранти, прекосяващи Ламанша с малки лодки, откакто Стармър дойде на власт, се е увеличил значително над 50 000, според данни на британското МВР. Реалното число вероятно е по-високо, тъй като включва само официално установените. През 2025 г. дотук около 28 000 мигранти, прекосяващи Ламанша, са били регистрирани от Обединеното кралство

Разбира се, мигрантите в малки лодки не представляват същата опасност за Великобритания, каквато нахлуващата руска армия представлява за Украйна. Влизането на 50 000 чужденци в страната обаче би било разглеждано навсякъде и по всяко време като сериозна криза, изискваща спешен и решителен отговор. Но не и тук. За съжаление правителството и властите отказват да признаят това затруднено положение.

Още: Великобритания регистрира рекорден брой молби за убежище

Стармър е умен човек. Той със сигурност знае, че проблемът с нелегалната миграция само ще се влошава. Със сигурност знае също, че различните трикове, които правителството му използва, за да се преструва, че приема проблема сериозно, няма да доведат до нищо. Стармър със сигурност знае, че единственият начин да се ограничи масовата нелегална миграция е да се възпрат хората, опитващи се да влязат във Великобритания. Ако малките лодки и катери не спрат да оставят хора в Дувър, кризата с нелегалната миграция ще продължи да излиза извън контрол.

Мнозина вече отбелязаха, че Стармър, който е готов да изпрати войници в Украйна, е малко вероятно да мобилизира армията под свое командване, за да защитава границите на страната си. Всъщност той не е нито готов, нито желае да предприеме каквито и да било решителни действия. Това нежелание се дължи на факта, че може да не се хареса на съдилищата, както на британските, така и международните. А може би подобни действия просто биха разстроили приятелите му в либералния лондонски елит.

Кризите в Украйна и Ламанша показват нещо кристално ясно - Стармър предпочита да се държи като професионалист на световната сцена, вместо да взема трудни решения у дома. Той е празен държавник.

Още: Глас от Острова: Европейските лидери се превърнаха в джуджета по отношение на Украйна

Автор: Франк Фуреди, за The Spiked

Превод: Ганчо Каменарски