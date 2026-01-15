Спорт:

Заради руските удари: Зеленски въвежда извънредно положение в енергетиката на Украйна (ВИДЕО)

15 януари 2026, 00:34 часа 239 прочитания 0 коментара
Заради руските удари: Зеленски въвежда извънредно положение в енергетиката на Украйна (ВИДЕО)

Възложих преразглеждане на разпоредбите за полицейски час: по време на това извънредно положение полицейският час може да бъде отменен за някои градове и общини, където ситуацията с безопасността го позволява. Държавните служители трябва да представят съответните предложения. Така хората ще имат достъп до цялата необходима подкрепа по всяко време, а предприятията ще могат да планират дейността си по-рационално. Това обяви в традиционното си вечерно видео обръщение украинският премиер Володимир Зеленски.

Кризата в енергийната система

Той обаче уточни, че в страната ще бъде въведен режим на извънредно положение в сферата на енергетиката. След руските атаки срещу инфраструктурата на страната в Киев ще бъде създаден щаб за координация на ситуацията по време на възстановяването на електроснабдяването и отоплението.

По време на извънредното положение могат да бъдат въведени следните ограничения:

  • засилени графици за прекъсване на електроснабдяването, по-специално в часовете на пиково натоварване,
  • ограничаване на водоснабдяването – подаване на вода по график или намаляване на налягането,
  • централизирано управление на производството и разпределението на електроенергия. С приоритет са болниците, водопроводите, комуникациите, военните обекти, както и обекти от критичната инфраструктура,
  • временно намаляване на комфорта за жилищния сектор с цел стабилизиране на системата като цяло,
  • по-малко публична информация – подробностите за състоянието на енергийната система може да не се разгласяват от съображения за сигурност.

Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
