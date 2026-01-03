Лайфстайл:

Зеленски избра нов министър на енергетиката

Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви в събота, че е предложил министъра на отбраната Денис Шмигал за министър на енергетиката и първи вицепремиер на страната, предаде Ройтерс. Зеленски проведе консултации с министър-председателя Юлия Свириденко и призова украинските законодатели да подкрепят Шмигал за нов министър на енергетиката, заявявайки, че опитът му е жизненоважен за осигуряване на стабилност в енергийния сектор на фона на засилващите се руски атаки.

Кой е Денис Шмигал?

Досега Шмигал в момента е министър на отбраната, а преди това бе и министър-председател на Украйна.

"Срещнах се с Денис Шмигал. Благодарен съм за системната му работа в Министерството на отбраната и за ускорените процеси за осигуряване на защитата на нашата държава. Този вид системен подход е точно това, от което се нуждае енергийният сектор на Украйна в момента, написа Володимир Зеленски в "Х".

"Изключително важно е след всеки руски удар бързо да възстановим разрушеното и растежът на енергийния сектор на Украйна да остане стабилен и достатъчен, за да отговори на нуждите на страната", допълни президентът на Украйна.

