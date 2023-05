Руснаците се мъчат да сринат Бахмут, руска масирана атака с дронове е спряна (ВИДЕО)

В последното денонощие напредъкът на украинските войски в предградията на Бахмут вече се е забавил – това признава в Телеграм зам.-министърът на отбраната на Украйна Анна Маляр. Руснаците обаче не могат да си върнат загубените по фланговете и в предградията позиции, става ясно от думите ѝ, които са подкрепени от данните в сутрешната сводка на украинския генщаб, както и от критиките в Телеграм на създателя на ЧВК Вагнер Евгений Пригожин, който този път бълва змии и гущери за загубени от редовната руска армия позиции югозападно от Ивановско (6 километра югозапад-запад от Бахмут). От друга страна, Маляр казва и, че руснаците сриват с артилерия каквото е останало от Бахмут, за да няма по-солидни високи сгради, от които да се изгражда защита.

#Ukrainian 🇺🇦 forces moving in the direction to the front line in #Bakhmut citys last stand.



