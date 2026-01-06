Зеленски назначи официално Буданов в Съвета за национална сигурност и отбрана

Украинският президент Володимир Зеленски назначи официално Кирило Буданов, наскоро назначен за ръководител на президентската администрация, в Съвета за национална сигурност и отбрана. Съответният указ № 20/2026 беше публикуван на уебсайта на държавния глава. С него бившият ръководител на Службата за външно разузнаване Олег Ивашченко беше отстранен от Съвета за национална сигурност и отбрана.

Зеленски реши да направи частични изменения в чл. 1 от Указ на президента на Украйна от 19 юли 2025 г. № 501/2025 „За състава на Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна“, като вписа Кирило Олексейович Буданов, ръководител на Офиса на президента на Украйна, в личния състав на Съвета за национална сигурност и отбрана на страната и отстрани О. Ивашченко от Съвета. Съответният президентски указ влиза в сила в деня на публикуването му, 5 януари.

Припомняме, че Зеленски назначи Кирило Буданов за нов ръководител на президентската администрация на 2 януари. Le Monde съобщи, че това назначение може да помогне на Украйна в преговорите с Русия и Съединените щати. През 2023 г. имаше твърдения, че Буданов може да бъде назначен за министър на отбраната на Украйна, но това не се случи. Журналистите също така припомнят, че от началото на пълномащабното нахлуване руснаци многократно са правили опити за убийство на Буданов, а украинското разузнаване потвърди поне две подобни операции на Кремъл.

Кадрови промени във военно-политическото ръководство на Украйна

Наскоро украинският президент Володимир Зеленски предложи Михайло Федоров, ръководител на Министерството на цифровата трансформация , да стане новият министър на отбраната на Украйна. На свой ред ръководителят на ведомството Денис Шмигал ще получи позиция в друго министерство. Държавният глава му предложи поста министър на енергетиката.

Началникът на Държавната гранична служба на Украйна (ДГСУ) Сергий Дейнеко е назначен за съветник на министъра на вътрешните работи. Той планира да съчетава тази длъжност със службата си – след кратък период на рехабилитация ще бъде назначен за командир на бойно подразделение на ДГСУ.

Първият заместник-министър на външните работи Сергий Кислица, който дълго време представляваше Украйна в ООН, стана първи заместник-началник на президентския кабинет.

Промени настъпиха и в Службата за сигурност на Украйна: Васил Малюк напуска поста си на неин ръководител. Той обаче ще продължи да работи в системата на СБУ за координиране на асиметрични специални операции. Началникът на Центъра за специални операции „А“ на Службата за сигурност на Украйна Евгений Хмара е временен ръководител на СБУ.