Каква е разликата между почистване на мивка от неръждаема стомана и керамична

Мивките изглеждат сходни на пръв поглед, но материалът им определя не само външния вид, а и начина, по който трябва да се поддържат. Неръждаемата стомана реагира по един начин на петна и препарати, а керамиката – съвсем по друг. Ако почиствате и двете еднакво, резултатът често е разочароващ. Какво е добре да знаете, за да изглеждат безупречно?

Почистване на мивка от неръждаема стомана

Мивките от неръждаема стомана се славят като устойчиви, но това не означава, че могат да се почистват с каквото попадне. Повърхността им е здрава, но чувствителна към надраскване, особено от абразивни прахове, груби гъби и телчета. Най-добрият подход е редовно измиване със сапунена вода или мек универсален препарат, последвано от подсушаване. Водните капки оставят следи, които правят неръждаемата стомана да изглежда петниста, затова подсушаването е ключово.

Оцетът също е добър помощник – той премахва варовик и отлагания без риск за метала, стига да не стои прекалено дълго. За упорити петна може да се използва сода бикарбонат, но само като паста и нанасяна с мека страна на гъбата. Важно е и посоката на движение – при миене следвайте линията на шлифоването, защото това прави драскотините по-малко видими. Стоманата понася честото почистване, но не и агресивните препарати, затова е добре да се избягват съдържащи хлор и силни киселини, които могат да помътнят повърхността.

Особености при керамичните мивки

Керамичните мивки се почистват по съвсем различен начин, защото материалът е гладък, твърд и по-малко податлив на надраскване. Това позволява използването на по-абразивни препарати, включително кремове и прахове за почистване, без риск да се увреди повърхността. Керамиката не реагира на киселини така, както метала, което означава, че лимонена киселина, оцет или по-силни препарати за баня могат спокойно да се използват.

Основният проблем при този тип мивки обикновено са петната от чай, кафе, оцветени храни или метални прибори. Те се отстраняват лесно с накисване, кремообразен препарат или паста от сода. Керамиката е устойчива, но не е неунищожима – рязък удар може да причини отчупване или пукнатина, които трудно се поправят. Въпреки това поддръжката ѝ е по-непретенциозна и позволява повече „грешки“, без това да се отрази на външния вид.

Подходящи препарати за двата вида повърхности

Когато става дума за препарати, неръждаемата стомана изисква повече внимание. За нея най-подходящи са меките гелове, кремообразните почистващи средства без абразиви и разтвори с оцет. Препаратите с хлор, белината и силните киселини трябва да се избягват, защото помътняват или увреждат защитния слой. При керамиката изборът е по-широк – тя понася почти всичко, включително и по-груби средства.

Кремовете и праховете се справят отлично с петна, а препаратите за баня се използват без риск. Ако искате по-екологичен подход, смес от сода и оцет работи чудесно и за двата вида, стига при неръждаемата стомана да не търкате агресивно. Важно е също да се използва правилната гъба – мека за стомана и по-груба при нужда за керамика.

Какви грешки да избягвате

Най-често срещаната грешка при неръждаемите мивки е използването на метални гъби и абразиви, които оставят драскотини и правят повърхността матова. Втора грешка е оставянето на мокри съдове или гъби в мивката – това води до петна, които трудно се премахват. При керамиката пък най-големият враг са ударите и резките температурни промени, например изливане на вряла вода върху много студена повърхност. Друг проблем е пренебрегването на фугите около мивката – и при двата вида материал мръсотията се натрупва по краищата, ако не се почиства редовно. А една универсална грешка е използването на прекалено силни препарати без изплакване – остатъците могат да оставят петна и да рушат покрития.

Кой тип мивка е по-лесен за поддръжка

Ако гледаме чисто практично, керамичните мивки са по-лесни за поддръжка, защото издържат на повече видове препарати и скриват по-добре дребни следи от употреба. Те позволяват по-смело почистване и по-рядко се надраскват. От друга страна, неръждаемата стомана печели в издръжливостта – тя не се пука и не се отчупва, което я прави по-надеждна в дългосрочен план. Единственият ѝ недостатък е, че изисква редовно подсушаване и внимателно подбиране на почистващите средства.

В крайна сметка изборът зависи от това кое цените повече: устойчивост и лекота на почистване, или здравина и дълъг живот на материала. И двата вида могат да изглеждат отлично, стига да се грижите за тях по правилния начин.