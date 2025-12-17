Русия стартира информационна кампания, за да представи Европейския съюз и отделни европейски страни като врагове на руския народ, сравними с Нацистка Германия, в опит да милитаризира още повече обществото в страната си. Външният министър Сергей Лавров заяви в интервю за държавната телевизия на своя съюзник Иран на 15 декември, че Европа води война „под нацисткото знаме“ с Русия чрез европейската подкрепа за Украйна.

Сергей Лавров свърза ръководството на Финландия с Хитлер, сравни евролидери с Наполеон

Топ дипломатът на Москва каза, че проевропейското ръководство в Белгия, Германия, Обединеното кралство, Франция и балтийските държави възстановявало „теорията и практиката на нацизма“.

Още: Лавров: Русия няма за какво да общува с ЕС. САЩ ги поставиха на място

Лавров също така заяви, че Германия е въвлечена във „възраждане на милитаризма“, и свърза съвременна Финландия с Адолф Хитлер и обсадата на Ленинград по време на Втората световна война, позовавайки се на исторически и културно значими събития, които предизвикват историческо недоволство сред руснаците.

Снимка: Kremlin.ru

Сергей Лавров не спря дотук - той сравни съвременните европейски лидери с исторически фигури като Адолф Хитлер и Наполеон Бонапарт, които някога са представлявали екзистенциална заплаха за Русия.

Неистини на килограм

Неверните твърдения на Лавров, че различни европейски лидери практикуват неясен „нацизъм“, се различават от други неверни твърдения на Русия - че Украйна има неонацистко ръководство и че то е ангажирано в геноцидна кампания срещу рускоговорящото население, живеещо в страната.

Още: Песков: Работим за мир, не за примирие. Лавров се подмаза брутално на Тръмп и Ким Чен Ун (ВИДЕО)

Лавров използва термина „нацист“ за да определи съвременните европейски държави и техните настоящи лидери като врагове на руския народ и да припомни съветските наративи за патриотизъм, за да подготви руското население да приеме по-големи жертви в името на идеологическата защита на руската държава за неопределен период от време, анализира американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW).