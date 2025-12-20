Войната в Украйна:

Зеленски: САЩ предлагат нов формат на мирни преговори

Съединените щати са предложили потенциален нов формат за мирни преговори между Украйна и Русия с участието на американски и вероятно европейски пратеници, заяви на 20 декември украинският президент Володимир Зеленски. Киев ще вземе решение за формата, след като стане ясно дали двустранните преговори с американските преговарящи (възобновени в петък в Маями) са положителни, каза той. Държавният глава добави, че планира да обсъди въпроса с ръководителя на украинската делегация и секретар на Съвета за национална сигурност Рустем Умеров.

„Съединените щати заявиха, че ще проведат отделна среща с представители на Русия. Те предложиха и следния формат: Украйна, Америка, Русия и, най-вероятно, представители на Европа“, заяви Зеленски по време на съвместна пресконференция в Киев с португалския премиер Луиш Монтенегро. „Би било логично да се проведе такава съвместна среща, след като разберем потенциалния резултат от срещата, която вече се състоя между Америка и Украйна. Нашият екип ще се свърже с мен и ще ме информира за резултатите от първия кръг на диалога. Тогава ще разберем какво да правим по-нататък", добави президентът.

Зеленски чака отговор след срещата САЩ-Русия

Умеров и останалите от украинската делегация се срещнаха с американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Къшнър във Флорида, а през следващите два дни представителите на Доналд Тръмп ще разговарят с ръководителя на Руския фонд за преки инвестиции и главен преговарящ на Кремъл Кирил Дмитриев.

Зеленски заяви, че в момента очаква позицията на САЩ след консултации с руската страна. "Как ще реагира Америка след консултациите с руснаците, честно казано, все още не знам. Но днес ще разбера", каза той, цитиран от "РБК-Украйна".

Условието на Украйна за гаранции за сигурност

Зеленски вече заяви, че иска гаранциите за сигурност на САЩ за Украйна да бъдат одобрени от Конгреса в Щатите, като отбеляза, че сценарият от Будапещенския меморандум от 1994 г. не трябва да се повтаря. Тогава Киев се отказва от ядрения си арсенал, останал от съветски времена, в замяна на гаранции за сигурността си, под които се подписва и Русия. Днес тя води вече четвърта година агресивна война в пълен мащаб срещу Украйна.

След преговорите между украински и американски официални лица се появиха и слухове, че САЩ биха могли да предложат на Украйна гаранции за сигурност, сравними с член 5 от Североатлантическия договор (договора на НАТО). Според Politico такова предложение от страна на САЩ ще остане на масата за преговори само „за няколко дни“. Ако Украйна не се съгласи в краткосрочен план, последващите предложения може да бъдат по-неблагоприятни: САЩ обещават на Украйна сигурност, подобна на тази по член 5 на НАТО, но "намалението" скоро изтича.

В същото време американският президент Доналд Тръмп заяви в интервю, че разбирането, че Украйна няма да се присъедини към НАТО, е било формирано много преди руският диктатор Владимир Путин да започне публично да говори за това.

