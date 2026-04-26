Зеленски: Още три държави се присъединиха към програмата PURL

Още три държави са се присъединили към програмата PURL - съвместната инициатива на САЩ и НАТО, стартирана през юли 2025 г., за ускорено снабдяване на Украйна с американско оръжие, финансирано от нейните съюзници. Новината обяви украинският президент Володимир Зеленски по време на пресконференция в Киев с молдовския президент Мая Санду в неделя. Зеленски отказа да назове тези три държави, тъй като има споразумение тази информация да не бъде публична.

"Благодарни сме на трите държави. Договорихме се, че информацията за това кои държави са се присъединили към програмата PURL (което е станало по време на неформалната среща на върха на Европейския съюз, провела се в Кипър - бел. ред.) ще бъде запазена в тайна", каза той.

По думите му тези три държави ще допринесат с още 350-400 милиона евро за военно оборудване за Украйна по тази програма.

