Поляците видяха новите F-35 в епична небесна церемония, Турция написа своя глава в историята на авиацията (ВИДЕО)

Първите два стелт изтребителя F-35 на Полша направиха своя дебютен полет над Гданск, Варшава и Краков. В края на май страната получи първите си три изтребителя F-35A "Husarz" в авиобазата в Ласк, което я направи първата страна от НАТО на източния фланг на Алианса, използваща тези стелт самолети от пето поколение. Варшава поръча общо 32 изтребителя F-35A в сделка за 4,6 милиарда долара, като доставянето на всички се очаква да приключи до 2030 година.

Новите полски изтребители F-35 прелетяха над няколко от най-големите градове в страната по време на тържествен парад в петък, 12 юни, като за първи път поляците ги видяха.

По време на първия полет, наречен „Добре дошли в Полша“, два от изтребителите от пето поколение излетяха от военновъздушна база в град Ласк, разположен в централната част на страната.

WATCH: Poland’s first two F-35 stealth fighters made their debut flyover over Gdańsk, Warsaw, and Kraków. pic.twitter.com/y7nalsFccb — Clash Report (@clashreport) June 12, 2026

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Първият град, над който прелетяха самолетите, беше балтийското пристанище Гданск - около 09:45 местно време. След това, в 10:10, изтребителите се появиха над Варшава, на 284 км разстояние, летейки покрай река Висла. Маршрутът включваше и историческия южен град Краков.

По-късно самолетите се върнаха в базата в Ласк за церемония с участието на полския президент Карол Навроцки и министъра на отбраната Владислав Косиняк-Камиш, на която бяха официално кръстени „Хусари“ (Husarze), в чест на елитната полска кавалерия от 16-и век.

Poland’s first F-35 fighter jets took part in a ceremonial flyover over Gdansk, Warsaw and Krakow, giving the public its first glimpse of the country’s most advanced combat aircraft.



The jets, delivered in May as part of a $4.6 billion deal with the U.S., were later officially… pic.twitter.com/ojf8JO7fzS — TVP World (@TVPWorld_com) June 12, 2026

Турция влиза в историята на авиацията

В същото време Турция влезе в историята на авиацията с първия си полет във формация от 10 самолета, след като два самолета HÜRJET, разработени в страната, се присъединиха към авиационния екип „Турски звезди“.

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Вижте повече във впечатляващите кадри:

WATCH: Türkiye made aviation history with its first-ever 10-aircraft formation flight, as two domestically developed HÜRJET jets joined the Turkish Stars aerobatic team.pic.twitter.com/OvEflsr2ah — Clash Report (@clashreport) June 12, 2026