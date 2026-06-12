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Поляците видяха новите F-35 в епична небесна церемония, Турция написа своя глава в историята на авиацията (ВИДЕО)

12 юни 2026, 17:55 часа 412 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Поляците видяха новите F-35 в епична небесна церемония, Турция написа своя глава в историята на авиацията (ВИДЕО)

Първите два стелт изтребителя F-35 на Полша направиха своя дебютен полет над Гданск, Варшава и Краков. В края на май страната получи първите си три изтребителя F-35A "Husarz" в авиобазата в Ласк, което я направи първата страна от НАТО на източния фланг на Алианса, използваща тези стелт самолети от пето поколение. Варшава поръча общо 32 изтребителя F-35A в сделка за 4,6 милиарда долара, като доставянето на всички се очаква да приключи до 2030 година.

Новите полски изтребители F-35 прелетяха над няколко от най-големите градове в страната по време на тържествен парад в петък, 12 юни, като за първи път поляците ги видяха.

По време на първия полет, наречен „Добре дошли в Полша“, два от изтребителите от пето поколение излетяха от военновъздушна база в град Ласк, разположен в централната част на страната.

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Първият град, над който прелетяха самолетите, беше балтийското пристанище Гданск - около 09:45 местно време. След това, в 10:10, изтребителите се появиха над Варшава, на 284 км разстояние, летейки покрай река Висла. Маршрутът включваше и историческия южен град Краков.

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По-късно самолетите се върнаха в базата в Ласк за церемония с участието на полския президент Карол Навроцки и министъра на отбраната Владислав Косиняк-Камиш, на която бяха официално кръстени „Хусари“ (Husarze), в чест на елитната полска кавалерия от 16-и век.

Турция влиза в историята на авиацията

В същото време Турция влезе в историята на авиацията с първия си полет във формация от 10 самолета, след като два самолета HÜRJET, разработени в страната, се присъединиха към авиационния екип „Турски звезди“.

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Турция Полша F-35
Димитър Радев
Димитър Радев Редактор
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