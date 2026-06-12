Официално има дата за старт на преговорите за влизане на Украйна и Молдова в ЕС

"Днес Европейският съюз направи важна крачка напред. Всички държави членки се съгласиха да открият първия клъстер за преговори за присъединяване с Украйна и Молдова. На първата междуправителствена конференция в понеделник ще открием клъстера за демократичните институции и основните ценности - гръбнакът на процеса на присъединяване". Това обяви в официалния си профил в "Х" председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен.

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Понеделник означава, че датата е 15 юни - тогава започват по същество преговорите за влизане в ЕС с Украйна и Молдова. Първият клъстер обхваща основните ценности и принципи, върху които е изграден ЕС - от върховенството на закона до силните демократични институции, припомни Фон дер Лайен.

"Това е признание за решителността, смелостта и упоритата работа, показани от двете страни в напредъка на реформите, дори пред лицето на огромни предизвикателства. И сигнал, че предложението на ЕС за мир, стабилност и възможности е несравнимо.

Разширяването е стратегически избор. Като сближаваме нашите нации, ние укрепваме мира, сигурността и просперитета на целия ни континент. В свят, белязан от нарастваща несигурност, един по-голям Европейски съюз е в наш общ интерес. Разширяването остава един от най-големите успехи на ЕС и най-добрата ни инвестиция в нашето споделено бъдеще", добави Фон дер Лайен.

Today, the European Union took a major step forward.



All Member States agreed to open the first accession negotiations cluster with Ukraine and Moldova.



At the first Intergovernmental Conference on Monday, we will open the cluster on fundamentals; the backbone of the accession… pic.twitter.com/WSPU8CVPpg — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) June 12, 2026

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