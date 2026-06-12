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Официално има дата за старт на преговорите за влизане на Украйна и Молдова в ЕС

12 юни 2026, 20:44 часа 611 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Официално има дата за старт на преговорите за влизане на Украйна и Молдова в ЕС

"Днес Европейският съюз направи важна крачка напред. Всички държави членки се съгласиха да открият първия клъстер за преговори за присъединяване с Украйна и Молдова. На първата междуправителствена конференция в понеделник ще открием клъстера за демократичните институции и основните ценности - гръбнакът на процеса на присъединяване". Това обяви в официалния си профил в "Х" председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен.

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Понеделник означава, че датата е 15 юни - тогава започват по същество преговорите за влизане в ЕС с Украйна и Молдова. Първият клъстер обхваща основните ценности и принципи, върху които е изграден ЕС - от върховенството на закона до силните демократични институции, припомни Фон дер Лайен.

"Това е признание за решителността, смелостта и упоритата работа, показани от двете страни в напредъка на реформите, дори пред лицето на огромни предизвикателства. И сигнал, че предложението на ЕС за мир, стабилност и възможности е несравнимо.

Разширяването е стратегически избор. Като сближаваме нашите нации, ние укрепваме мира, сигурността и просперитета на целия ни континент. В свят, белязан от нарастваща несигурност, един по-голям Европейски съюз е в наш общ интерес. Разширяването остава един от най-големите успехи на ЕС и най-добрата ни инвестиция в нашето споделено бъдеще", добави Фон дер Лайен.

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Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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