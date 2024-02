Зеленски отговори дали би вдигнал телефона, ако Путин му се обади (ВИДЕО)

Украинският президент моментално отговори на питането, по следния начин: "Как ще може да ми се обади? Той няма мобилен телефон, а аз нямам телеграф от 1917 година".

Зеленски говори и за единствената си среща с Путин очи в очи, в рамките на т.нар. Нормандски формат, още преди ковид пандемията. Украинският президент беше доста лаконичен - че е казал на Путин, че Минските споразумения не работят: Не искахме Минските споразумения да работят: Сивият кардинал на Путин го призна. Освен това е имало уговорка да бъдат върнати украински военнопленници и политически затворници, един самолет с такива дойде от Русия. Имало е преговори и за транзита на руски газ през Украйна.

