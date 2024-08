Зеленски показа първите F-16, те полетяха в украинското небе (ВИДЕО)

В Деня на украинските военновъздушни сили, 4 август, президентът Володимир Зеленски показа първите изтребители F-16, които бяха предадени на Киев от западните партньори.

Държавният глава на Украйна не разкри какви задачи ще изпълняват дългоочакваните самолети. Той обаче посочи, че партньорите от Коалицията за развитие на способностите на украинските ВВС знаят от колко самолета се нуждае Украйна.

"Засега броят, с който разполага Украйна, и броят на пилотите, които вече са обучени, не е достатъчен. Положителното е, че очакваме допълнителни F-16. Положителното е, че много от нашите момчета в момента се обучават. Всичко, върху което работим - наистина вярвам, че нашите партньори ще намерят начин да го разширят - е платформа за обучение на нашите пилоти. Не само пилоти, но и инженери и т.н. Това е много важно за нас", заяви Зеленски, цитиран от УНИАН.

An F-16 over Odesa. They look good 😁🔥 pic.twitter.com/y1PHGv5Y3h — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 4, 2024

Още: Русия планира да отвлече F-16 чрез огромен подкуп: Два сценария според военен анализатор (ВИДЕО)

Колко F-16 получи Киев?

Украйна е получила първите си 10 западни изтребителя F-16 в последния ден на юли - година след като администрацията на американския президент Джо Байдън най-накрая даде зелена светлина на по-активните си европейски съюзници да ги изпратят, съобщава The Economist.

Общо Украйна трябва да получи 79 самолета F-16 от своите съюзници. От тях 20 трябва да пристигнат до края на 2024 г. Всички останали ще бъдат получени от Киев на партиди през 2025 г., отбелязва британското издание.

First of all, it's beautiful, and secondly, the video shows that the fighters carry short-range air-to-air missiles AIM-120 AMRAAM and AIM-9 Sidewinder, as well as additional fuel tanks. pic.twitter.com/QS1I2RMkoq — NEXTA (@nexta_tv) August 4, 2024

Още: The Economist: Украйна е получила първите 10 F-16. Кога и колко още ще пристигнат?

Украйна има и ПВО Skynex

Междувременно командването на въздушните сили на страната показа първите снимки на доставената от Германия система за противовъздушна отбрана Skynex.

Skynex е система, чиято основа е оръдие. Тя е подходяща за борба с въздушни цели на близко разстояние. Предимството ѝ се крие в цената - сравнително евтина е.

Air Command West showed the first photos of the German-supplied Skynex anti-aircraft system



Skynex is a system, the basis of which is a cannon. It is suitable for fighting air targets at close range. Their advantage is their relative cheapness compared to guided missiles. pic.twitter.com/PeqyhYFT69 — NEXTA (@nexta_tv) August 4, 2024

Зеленски: Украйна и НАТО работят по коалиция за сваляне на руски ракети

Украйна възнамерява да координира с НАТО създаването на коалиция от съседни държави, която да прехваща руски ракети в украинското небе, заяви още Володимир Зеленски.

"Трябва да разработим и технически възможности и да използваме други самолети на съседните държави срещу определени ракети, които се изпращат (от Русия)", каза той.

В същото време президентът на Украйна смята, че подобно решение със сигурност ще бъде трудно за партньорите. "Те винаги се страхуват от евентуална ескалация. Ние се борим с това. Ще работим върху това", отбеляза Зеленски.

Още: Полша не изключва опцията да сваля руски ракети над Украйна

Той смята, че свикването на заседание на Съвета Украйна-НАТО е добър вариант за разглеждане на този въпрос. "Мисля за това днес и вече инструктирах съответните ни дипломати да работят с НАТО, така че да се договори такава среща и дата, на която да обсъдим въпроса. Мисля, че днес наистина ни липсва такава коалиция", подчерта Зеленски.

"Смятам, че това трябваше да бъде направено много отдавна. Но мисля, че има и такъв инструмент. Искам да го изпробваме, за да могат страните от НАТО да обсъдят с Украйна възможностите за такава малка коалиция от съседни държави, която да сваля вражески ракети", допълни украинският лидер.

Още: Бъдещето на F-16 в Украйна: The Washington Post с мрачна картина

Украйна и Полша опитват да разработят механизъм за съвместно сваляне на руски ракети и дронове над украинска територия. Варшава отбелязва, че ще обсъди този въпрос с държавите членки на НАТО - от Алианса ще дойде финалното решение дали това е възможно.

В същото време представителят на Белия дом по въпросите на националната сигурност Джон Кърби заяви, че ескалацията на конфликта няма да е от полза нито за Украйна, нито за Полша, като по този начин даде да се разбере, че САЩ не подкрепят плана.

Още: Полша да сваля ракети и дронове над Украйна? САЩ се уплашиха от ескалация (ВИДЕО)