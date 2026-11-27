Масирана атака с дронове в момента тече срещу втория по големина град в Русия - Санкт Петербург. Малко преди 6:00 часа сутринта започнаха да се появяват видеокадри в Телеграм, които показаха какво се случва.

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Губернаторът на Санкт Петербург Александър Беглов засега не казва нищо в официалния си канал в Телеграм. Неговият колега Александър Дрозденко, който е губернатор на Ленинградска област, вече публикува 5 съобщения в своя канал в Телеграм, в които основно брои колко дрона са свалени - към 6:12 часа са 44, след това се появи информация за 52 свалени дрона. Повечето данни за атака идват от северната част на града. Дрозденко посочи, че е затворено движението по Ладожския мост.

Междувременно, по-рано през нощта в Тулска област Украйна порази с далекобойните си дронове ТЕЦ "Ефремовска" - тя подава ток на завод за производство на компоненти за ракетно гориво. Руският опозиционен информационен телеграм канал ASTRA геолокализира видеокадри с взрив, с което показа, че удар е имало. Експлозията е станала в района на ТЕЦ-а, който се намира на ул. "Заводска" № 3.

Освен това, удар е имало и по завода за синтетичен каучук "Ефремов" - и за това е има геолокализация от ASTRA, както и от укаинския мониторингов канал Exilenova+. Читатели на ASTRA съобщават, че Министерството на извънредните ситуации е издало предупреждение за дронове след първата експлозия и не е била задействана сирена за въздушна тревога, тъй като тя се задейства само в случай на ракетна заплаха.

Заводът за синтетичен каучук "Ефремов" (ЕЗСК), подобно на топлоелектрическата централа, е основан през 1933 г. Той произвежда широка гама от полимери и каучуци, но и хидроксилиран полибутадиен, специален полимерен материал, който, както съобщава украинския генщаб, е особено важен за руския военно-промишлен комплекс. Използва се за производство на твърдо ракетно гориво, включително за балистичната ракетна система "Искандер".

И още - губернаторът на Тулска област Дмитрий Миляев за момента не признава, че има щети, а само, че имало атака, свалени били 4 дрона и отделно съобщение за "отбой на ракетна опасност".

Часове преди това украинският генщаб обяви, че с ракети "Нептун" са нанесени успешни удари по руското военно летище "Мариновка". "Там са базирани изтребители-бомбардировачи Су-34, от които окупаторите хвърлят управляеми бомби върху украински градове и позиции на нашите войници. Резултатите от удара и степента на щетите по инфраструктурата се изясняват", казаха от щаба.

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