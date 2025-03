Зеленски: Путин не иска мир, трябва да засилим натиска над Русия (ВИДЕО)

„Стотици атаки срещу нашите градове и общности тази седмица: Чернигов, Херсон, Донецк, Харков, Днепър, Одеса, Полтава, Киев, Николаев, Запорожка и Сумска област. Руснаците изстреляха над 1020 ударни безпилотни летателни апарата, близо 1360 управляеми авиационни бомби и повече от 10 ракети от различни типове“. Това заяви украинският президент Володимир Зеленски.

„Тези, които искат войната да свърши възможно най-скоро, не действат по този начин. Ето защо ние трябва заедно да продължим да оказваме натиск върху Русия, за да принудим да прекратим нейната агресия. Необходими са решителни мерки, включително санкции, които трябва не само да се запазят, но и непрекъснато да се засилват“, каза още той.

Hundreds of attacks on our cities and communities this week: Chernihiv, Kherson, Donetsk, Kharkiv, Dnipro, Odesa, Poltava, Kyiv, Mykolaiv, Zaporizhzhia, and Sumy regions. The Russians launched over 1,020 attack drones, nearly 1,360 guided aerial bombs, and more than 10 missiles… pic.twitter.com/g3mxKpJXyu