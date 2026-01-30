Зеленски с нови критики към Европа: Защо ракетите идват ден след като Русия вече ни е потопила в мрак?

Поради забавяне на плащането по програмата PURL за закупуване на американски оръжия за Киев чрез механизма на НАТО Украйна не е получила навреме ракети за системите си за противовъздушна отбрана. Това заяви президентът Володимир Зеленски на среща с журналисти на 30 януари - в отговор на въпроси за критиките към европейските партньори, отправени в речта му на Световния икономически форум в Давос.

Ракетите за украинската ПВО пристигат със закъснение

„Знам, че балистичните ракети летят, а партньорите знаят, че имам празен дивизион. Имаше празни (ПВО системи - бел. ред.) NASAMS, имаше празни Patriot. САЩ не ни дават ракети безплатно. Това се плаща от Европа. Траншът не беше платен чрез PURL. Ракетите не пристигнаха. Аз просто констатирам какво се случва. Ето защо казвам, че трябва да сме на едно и също ниво емоционално и информационно, за да може всичко останало да бъде ефективно и навременно", отправи критики Зеленски, цитиран от Suspilne.

"Знам, че към нашата енергийна инфраструктура се изстрелват балистични ракети. Знам, че са разположени Patriot. И знам, че няма да има електричество, защото няма останали ракети, които да го защитят. Това е ситуацията, в която се намирам. И аз преговарям за ракети PAC-3, които пристигат ден след като почти сме потънали в мрак. Мога публично да кажа, че това е закъснение. Но защо с един ден? Те трябваше да пристигнат месец по-рано", заяви още той.

Зеленски отказа обаче да отговори директно на въпрос дали критиките му са само към Европа, или са насочени и към САЩ.

Снимка: president.gov.ua

Руснаците са атакували 3 ТЕЦ-а, украинците не са имали ракети да ги спрат

На икономическия форум в Давос той критикува Европа за нерешителността й в подкрепата на Украйна и призова съюзниците да предприемат решителни действия. Държавният глава обясни, че речта му е била предшествана от тежки атаки срещу енергийната инфраструктура, когато руснаците са ударили значителен брой цели в Киев, и също така призна, че е знаел предварително, че въоръжените сили на Украйна няма да могат да отблъснат тези нападения.

„Например тук, в Украйна, има руски атаки срещу ТЕЦ-6, ТЕЦ-5 и ТЕЦ-4 в Киев (комбинирани топлоелектрически централи – бел. ред.), а аз знам, че нашите противовъздушни сили срещу балистични удари са празни – просто празни", каза Зеленски, цитиран от "Украинска правда".

По-рано генералният секретар на НАТО Марк Рюте призова страните, които „разполагат със запаси от ракети прехващачи“, да прехвърлят тези ракети на Украйна. През януари Норвегия предаде значителен брой ракети за системите за противовъздушна отбрана NASAMS.

Снимка: Getty Images

"Енергийното примирие" е идея на САЩ

Украинският президент коментира и спирането на атаките срещу енергийния сектор в Киев и други градове, на което диктаторът Владимир Путин се съгласил, след като бил помолен от американския президент Доналд Тръмп. Това е предложение на Съединените щати, а по оста Русия-Украйна не е имало нито диалог, нито някакво подписано споразумение за спиране на взаимни нападения по съоръжения от енергийната инфраструктура, каза Зеленски.

Украйна е готова да действа по същия начин и да не напада руските нефтопреработвателни заводи, ако Русия спазва споразумението, отбеляза още той и нарече инициативата „възможност, а не споразумение“.

