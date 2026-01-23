Норвегия прати на Украйна значителен брой ракети AMRAAM срещу руския зимен терор

Противовъздушната отбрана е приоритет за норвежката военна подкрепа за Украйна, обяви министър-председателят на Норвегия Йонас Гар Стьоре. Той добави, че чрез програмата „Нансен“ са заделени 85 милиарда норвежки крони (около 7,35 млрд. евро) за гражданска и военна подкрепа за украинската страна през 2026 г. "Ще продължим да подкрепяме Украйна в борбата, с която се сблъсква", категоричен е премиерът на скандинавския съюзник на Киев.

Норвегия достави на Украйна голям брой ПВО ракети за NASAMS

"Русия провежда целенасочени атаки с дронове и ракети срещу енергийната инфраструктура на Украйна. Това води до загуби на електроенергия и отопление в суровата украинска зима, където температурите тази седмица са спаднали до минус 15 градуса по Целзий.

Още: Зеленски с тежки критики към Европа: "Великите сили не правят така" (ВИДЕО)

Системите за противовъздушна отбрана NASAMS са дарени от редица страни, включително САЩ, Канада и Литва, в допълнение към Норвегия. Системата се е доказала като много ефективна срещу руските ракети. Като собственик на системата, Норвегия наскоро достави значителен брой противовъздушни ракети на Украйна", обяви Стьоре. Става въпрос за ракети AMRAAM, които работят с тази система за ПВО.

Снимка: president.gov.ua

"Чрез сътрудничеството със Съединените щати и други страни, Норвегия бързо достави противовъздушни ракети на Украйна в критичен момент, за да може системата NASAMS да продължи да защитава украинските граждани от смъртоносни въздушни удари", допълни министърът на отбраната Торе Сандвик.

Още: Ако започне война, конфискуваме ви къщи, коли и т.н.: Предупредителни писма

"Украинците са изложени на ракетни атаки и нападения с дронове почти всяка нощ. В момента големи части от Киев са без отопление, вода или електричество поради руските атаки. Срещнах се с президента Зеленски в Киев миналата седмица и това е точно вида помощ, от която се нуждаят, за да се защитят от тези атаки", заяви министърът на външните работи Еспен Барт Ейде.

Украинският министър на отбраната Михайло Федоров потвърди доставката, като отбеляза, че ракетите ще осигурят непрекъснатата работа на украинските батареи NASAMS.

Още: Тръмп с писмо до Норвегия? Щом не ми дадохте Нобеловата награда, вече не мисля за мир