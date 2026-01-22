Зеленски с тежки критики към Европа: "Великите сили не правят така" (ВИДЕО)

Украинският президент Володимир Зеленски разкритикува Европа по време на речта си на Световния икономически форум в Давос днес, 22 януари. По думите му - на Стария континент "обичат да обсъждат бъдещето, но избягват да предприемат действия днес". Лидерът на нападнатата от Русия страна не е доволен и от липсата на напредък по отношение на примирието. „Някои европейски лидери са от Европа, но не са за Европа“, каза той. Някои европейци са „наистина силни“, но „винаги се нуждаят от някой друг, който да им каже колко дълго трябва да останат силни“.
Зеленски смята, че Европа не е "велика сила"
"Това не е начинът, по който работят великите сили", категоричен е Зеленски. „Америка променя позицията си, но никой не знае точно как. Нещата се развиват по-бързо. Как Европа може да се справи с това?“, попита той и каза, че континентът е изправен пред предизвикателства, свързани с „европейския начин на живот“.
"Вместо да се превърне в истинска световна сила, Европа остава красива, но фрагментирана от малки и средни сили. Вместо да поеме решителна отговорност за защита на свободата по целия свят – особено сега, когато фокусът на Америка се измества другаде – Европа изглежда изгубена. Някои се опитват да убедят президента на САЩ да промени курса си. Но той няма да се промени. Президентът Тръмп обича това, което е. Той казва, че обича Европа, но няма да се вслуша в този вид Европа", заяви Зеленски.
Zelensky:
Instead of becoming a truly global power, Europe remains a beautiful but fragmented of small and middle powers. Instead of taking decisive responsibility for defending freedom worldwide — especially as America’s focus shifts elsewhere — Europe appears lost.
Some try… pic.twitter.com/MDVbmqWhpy
И добави: "Европа все още се възприема по-скоро като географско, историческо и традиционно понятие, а не като реална политическа сила. Не като велика сила. Не трябва да приемаме идеята, че Европа е просто салата от малки и средни сили, подправена с врагове на Европа. Когато сме обединени, ние сме наистина непобедими. Европа може и трябва да бъде глобална сила. Не такава, която реагира със закъснение, а такава, която определя бъдещето".
"Миналата година тук, в Давос, завърших речта си с думите: „Европа трябва да знае как да се защитава“. Измина една година и нищо не се промени", продължи с критиките си Володимир Зеленски.
Zelensky:
Just last year, here in Davos, I ended my speech with the words, “Europe needs to know how to defend itself.”
A year has passed, and nothing has changed. pic.twitter.com/w4mdxJlF5X
"Всички обърнаха внимание на Гренландия и е ясно, че повечето лидери не са сигурни какво да правят по този въпрос. Изглежда, че всички просто чакат Америка да се успокои по тази тема, надявайки се, че тя ще отмине. Но какво ще стане, ако това не се случи?", попита президентът, чиято държава вече 4 години се защитава от Русия на Владимир Путин.
Украинският президент иска руски петрол да бъде конфискуван и продаван в полза на Европа
Володимир Зеленски разкритикува европейците и за това, че не действат по-твърдо с танкерите от т.нар. руски сенчест флот, които транспортират петрол в нарушение на санкциите и така вливат средства в хазната на Путин. "Защо Тръмп може да спре танкерите от сенчестия флот и да конфискува петрол, а Европа не може?", попита той.
Zelensky:
Why can Trump stop tankers from the shadow fleet and seize oil, but Europe does not? pic.twitter.com/MAJJDJhhEp
В същото време обаче френският президент Еманюел Макрон се похвали точно по тази тема: И Франция нанесе удар срещу Путин чрез руския петрол.
"Руският петрол се транспортира по крайбрежието на Европа и този петрол финансира войната срещу Украйна. Това пряко допринася за дестабилизирането на Европа. Руският петрол трябва да бъде спрян, конфискуван и продаден в полза на Европа. Защо не? Ако Путин няма пари, няма война. Ако Европа разполага с ресурсите, тя може да защити своя народ", заяви Зеленски.
Zelensky:
Russian oil is being transported right along Europe’s shores, and that oil is funding the war against Ukraine. This directly contributes to destabilizing Europe.
Russian oil must be stopped, confiscated, and sold for Europe’s benefit. Why not? If Putin has no money,… pic.twitter.com/HRduO0Do5U
Също така венецуелският президент Николас Мадуро е даден на съд в Ню Йорк, а издирваният от Международния наказателен съд диктатор Путин все още не е влизал в съдебна зала, отчете Зеленски.
Zelensky:
Maduro is on trial in New York, sorry but Putin is not on trial? pic.twitter.com/WjusajTNIS
Какво ще стане, ако Путин поиска Полша или Литва?
"Днес Европа разчита главно на убеждението, че ако възникне опасност, НАТО ще реагира. Но никой никога не е виждал съюзът да бъде подложен на истинско изпитание. Ако Путин реши да завземе Литва или да нападне Полша, кой ще реагира? НАТО съществува благодарение на убеждението, че САЩ ще реагират – че няма да останат настрана и ще помогнат. Но какво ще стане, ако не го направят?", попита Зеленски на фона на политиката на администрацията на Доналд Тръмп, който е все по-враждебен към Алианса.
Zelensky:
Today, Europe relies mainly on the belief that if danger comes, NATO will act. But no one has ever really seen the alliance tested in full.
If Putin decided to take Lithuania or strike Poland, who would respond?
NATO exists thanks to the belief that the United… pic.twitter.com/npRAeGf0AK
"Европа трябва да се научи да се защитава. Какво се цели с изпращането на 14 или 40 войници в Гренландия? Какво послание изпраща това на Путин? На Китай? И може би най-важното, какво послание изпраща това на Дания?", не спря с въпросите украинският президент.
Той предложи и революционна идея - Украйна да помага срещу руски военни кораби край най-големия остров на Земята, който е част от Кралство Дания и който Тръмп иска да придобие. "Знаем какво да правим, ако руски военни кораби се приближат до Гренландия, Украйна може да помогне в това. Те могат да потънат близо до Гренландия, точно както правят близо до Крим", заяви Зеленски.
Zelensky on Greenland:
We know what to do if Russian warships go near Greenland, Ukraine can help with that.
They can sink near Greenland just as they do near Crimea. pic.twitter.com/9f7lRKpinb
Зеленски атакува западните съюзници, че не спират Путин да прави ракети
Той се насочи и към друга важна тема - че Москва е в състояние да произвежда ракети само защото все още има начини да заобикаля санкциите. "Всички виждат как Русия се опитва да замрази украинците до смърт – при температури от минус 20 градуса по Целзий. Русия не би могла да произвежда балистични или крилати ракети без ключови компоненти, доставяни от други страни. И не става въпрос само за Китай. Твърде често хората се крият зад извинението, че само Китай помага на Русия. Да, Китай помага – но не само Китай. Русия получава компоненти и от компании в Европа, САЩ и Тайван. Европа мълчи, Америка мълчи, Путин продължава да произвежда ракети", категоричен е Володимир Зеленски.
Zelensky:
Russia is able to produce missiles only because there are still ways to bypass sanctions. Everyone sees how Russia is trying to freeze Ukrainians to death — at temperatures of minus 20 degrees Celsius.
Russia could not build ballistic or cruise missiles without… pic.twitter.com/6N3WuorZ6N
"Няма ли да е по-евтино и по-лесно просто да се прекъсне доставката на компонентите, необходими на Русия за производството на ракети, или дори да се унищожат фабриките, които ги произвеждат? През миналата година по-голямата част от времето беше прекарана в дебати дали Украйна трябва да получи оръжия с голям обсег. Сега никой дори не говори за това, а руските ракети и дроновете „Шахед“ все още летят. Все още знаем координатите на фабриките, където се произвеждат днес. Сега те са насочени към Украйна, но утре може да бъдат насочени към която и да е страна от НАТО", смята Зеленски.
"А тук, в Европа, постоянно ни се казва какво да не споменаваме това - не говори за „Томахоук“, не споменавай определени ракетни системи като „Таурус“, не обиждай този или онзи съюзник", намекна за задкулисни игри украинският президент.
Zelensky:
Wouldn’t it be cheaper and easier simply to cut Russia off from the components it needs to produce missiles — or even destroy those factories making missiles? Last year, most of the time was spent debating whether Ukraine should receive long-range weapons.
Now, no one… pic.twitter.com/a3A0mjKOir
"Виждаме също, че силите, които се опитват да унищожат Европа, не губят нито ден. Те действат свободно, дори и в самата Европа. Всеки „Виктор“, който живее от европейски пари, докато се опитва да продаде европейските интереси, заслужава един удар по главата", каза Зеленски, визирайки унгарския премиер Виктор Орбан.
Zelensky received a standing ovation at Davos. pic.twitter.com/MfDRCq7K2l
