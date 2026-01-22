Оставката на Румен Радев:

Зеленски с тежки критики към Европа: "Великите сили не правят така" (ВИДЕО)

22 януари 2026, 17:37 часа 671 прочитания 0 коментара

Украинският президент Володимир Зеленски разкритикува Европа по време на речта си на Световния икономически форум в Давос днес, 22 януари. По думите му - на Стария континент "обичат да обсъждат бъдещето, но избягват да предприемат действия днес". Лидерът на нападнатата от Русия страна не е доволен и от липсата на напредък по отношение на примирието. „Някои европейски лидери са от Европа, но не са за Европа“, каза той. Някои европейци са „наистина силни“, но „винаги се нуждаят от някой друг, който да им каже колко дълго трябва да останат силни“.

Зеленски смята, че Европа не е "велика сила"

"Това не е начинът, по който работят великите сили", категоричен е Зеленски. „Америка променя позицията си, но никой не знае точно как. Нещата се развиват по-бързо. Как Европа може да се справи с това?“, попита той и каза, че континентът е изправен пред предизвикателства, свързани с „европейския начин на живот“.

"Вместо да се превърне в истинска световна сила, Европа остава красива, но фрагментирана от малки и средни сили. Вместо да поеме решителна отговорност за защита на свободата по целия свят – особено сега, когато фокусът на Америка се измества другаде – Европа изглежда изгубена. Някои се опитват да убедят президента на САЩ да промени курса си. Но той няма да се промени. Президентът Тръмп обича това, което е. Той казва, че обича Европа, но няма да се вслуша в този вид Европа", заяви Зеленски.

И добави: "Европа все още се възприема по-скоро като географско, историческо и традиционно понятие, а не като реална политическа сила. Не като велика сила. Не трябва да приемаме идеята, че Европа е просто салата от малки и средни сили, подправена с врагове на Европа. Когато сме обединени, ние сме наистина непобедими. Европа може и трябва да бъде глобална сила. Не такава, която реагира със закъснение, а такава, която определя бъдещето".

"Миналата година тук, в Давос, завърших речта си с думите: „Европа трябва да знае как да се защитава“. Измина една година и нищо не се промени", продължи с критиките си Володимир Зеленски.

"Всички обърнаха внимание на Гренландия и е ясно, че повечето лидери не са сигурни какво да правят по този въпрос. Изглежда, че всички просто чакат Америка да се успокои по тази тема, надявайки се, че тя ще отмине. Но какво ще стане, ако това не се случи?", попита президентът, чиято държава вече 4 години се защитава от Русия на Владимир Путин.

Украинският президент иска руски петрол да бъде конфискуван и продаван в полза на Европа

Володимир Зеленски разкритикува европейците и за това, че не действат по-твърдо с танкерите от т.нар. руски сенчест флот, които транспортират петрол в нарушение на санкциите и така вливат средства в хазната на Путин. "Защо Тръмп може да спре танкерите от сенчестия флот и да конфискува петрол, а Европа не може?", попита той.

В същото време обаче френският президент Еманюел Макрон се похвали точно по тази тема: И Франция нанесе удар срещу Путин чрез руския петрол.

"Руският петрол се транспортира по крайбрежието на Европа и този петрол финансира войната срещу Украйна. Това пряко допринася за дестабилизирането на Европа. Руският петрол трябва да бъде спрян, конфискуван и продаден в полза на Европа. Защо не? Ако Путин няма пари, няма война. Ако Европа разполага с ресурсите, тя може да защити своя народ", заяви Зеленски.

Също така венецуелският президент Николас Мадуро е даден на съд в Ню Йорк, а издирваният от Международния наказателен съд диктатор Путин все още не е влизал в съдебна зала, отчете Зеленски.

Какво ще стане, ако Путин поиска Полша или Литва?

"Днес Европа разчита главно на убеждението, че ако възникне опасност, НАТО ще реагира. Но никой никога не е виждал съюзът да бъде подложен на истинско изпитание. Ако Путин реши да завземе Литва или да нападне Полша, кой ще реагира? НАТО съществува благодарение на убеждението, че САЩ ще реагират – че няма да останат настрана и ще помогнат. Но какво ще стане, ако не го направят?", попита Зеленски на фона на политиката на администрацията на Доналд Тръмп, който е все по-враждебен към Алианса.

"Европа трябва да се научи да се защитава. Какво се цели с изпращането на 14 или 40 войници в Гренландия? Какво послание изпраща това на Путин? На Китай? И може би най-важното, какво послание изпраща това на Дания?", не спря с въпросите украинският президент.

Той предложи и революционна идея - Украйна да помага срещу руски военни кораби край най-големия остров на Земята, който е част от Кралство Дания и който Тръмп иска да придобие. "Знаем какво да правим, ако руски военни кораби се приближат до Гренландия, Украйна може да помогне в това. Те могат да потънат близо до Гренландия, точно както правят близо до Крим", заяви Зеленски.

Зеленски атакува западните съюзници, че не спират Путин да прави ракети

Той се насочи и към друга важна тема - че Москва е в състояние да произвежда ракети само защото все още има начини да заобикаля санкциите. "Всички виждат как Русия се опитва да замрази украинците до смърт – при температури от минус 20 градуса по Целзий. Русия не би могла да произвежда балистични или крилати ракети без ключови компоненти, доставяни от други страни. И не става въпрос само за Китай. Твърде често хората се крият зад извинението, че само Китай помага на Русия. Да, Китай помага – но не само Китай. Русия получава компоненти и от компании в Европа, САЩ и Тайван. Европа мълчи, Америка мълчи, Путин продължава да произвежда ракети", категоричен е Володимир Зеленски.

"Няма ли да е по-евтино и по-лесно просто да се прекъсне доставката на компонентите, необходими на Русия за производството на ракети, или дори да се унищожат фабриките, които ги произвеждат? През миналата година по-голямата част от времето беше прекарана в дебати дали Украйна трябва да получи оръжия с голям обсег. Сега никой дори не говори за това, а руските ракети и дроновете „Шахед“ все още летят. Все още знаем координатите на фабриките, където се произвеждат днес. Сега те са насочени към Украйна, но утре може да бъдат насочени към която и да е страна от НАТО", смята Зеленски.

"А тук, в Европа, постоянно ни се казва какво да не споменаваме това - не говори за „Томахоук“, не споменавай определени ракетни системи като „Таурус“, не обиждай този или онзи съюзник", намекна за задкулисни игри украинският президент.

"Виждаме също, че силите, които се опитват да унищожат Европа, не губят нито ден. Те действат свободно, дори и в самата Европа. Всеки „Виктор“, който живее от европейски пари, докато се опитва да продаде европейските интереси, заслужава един удар по главата", каза Зеленски, визирайки унгарския премиер Виктор Орбан.

Димитър Радев
