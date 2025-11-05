Зеленски след посещение край Покровск: Нуждаем се от повече дронове, те са ключов компонент за нас (ВИДЕО)

Днес бях в регионите Донецк и Днипро, и – най-важното – в сектора Покровск, с онези корпуси, които вършат решаващата работа: унищожават окупатора, защитават Покровск, защитават Мирноград, защитават Добропилия. Това съобщи украинският президент Володимир Зеленски в традиционното си вечерно видео обръщение.

„Първи корпус на Националната гвардия „Азов“ са в посоката Добропилия. Посетихме също така 4-та бригада за бързо реагиране на Националната гвардия на Украйна „Рубиж“, 7-ми корпус за бързо реагиране на въздушно-десантните сили, 25-та отделна въздушно-десантна бригада „Сичеслав“ и 414-та отделна бригада за безпилотни ударни авиационни системи на ВСУ „Птиците на Маджяр“. Всички командири на Силите за безпилотни системи са тук. И всички те, заедно с другите ни сили, осигуряват отбраната на районите около Покровск. Искам да благодаря на всеки воин, на всяка единица, ангажирана тук и в други части на фронта. Днес връчих награди на най-добрите войници – тези, които се отличиха в боя“, обяви още Зеленски.

„Разговарях с командирите на бригадите за техните спешни нужди, най-вече за дроновете. Това наистина е ключовият компонент на бойните операции в момента. Имаше много подробности, но основното е, че се нуждаем от повече дронове, от всички видове безпилотни апарати, от независимост в производството им, от наша собствена независимост и от наистина надеждни партньори за Украйна“, каза още украинският президент.

