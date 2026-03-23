Зеленски със сериозно предупреждение: Русия подготвя нова масирана атака

Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви в понеделник, че украинското разузнаване смята, че руските сили подготвят нова, предстояща масирана атака срещу страната. В своето вечерно видео обръщение Зеленски предупреди, че новата атака може да се случи в понеделник, но не даде допълнителни подробности за времевата рамка или възможните цели.

„Моля, обърнете внимание на предупрежденията за въздушна атака днес. Разузнаването показва, че Русия може да подготвя мащабен удар“, каза той. „Съответните заповеди за противовъздушна отбрана вече са издадени“, категоричен бе украинският президент. Припомняме, че предишните подобни предупреждения бяха последвани наистина от тежки руски атаки със стотици дронове и ракети.

Руските сили редовно извършват въздушни удари по украински градове, главно през нощта, включително столицата Киев. Енергийната инфраструктура е била повтаряща се цел.

„Русия помага на Иран“

Украинското военно разузнаване разполага с „неопровержими“ доказателства, че Русия продължава да предоставя разузнавателна информация на Иран и подобна дейност може само да удължи войната в Близкия изток, заяви също Володимир Зеленски. „Русия използва собствените си възможности за радиоелектронно и електронно разузнаване, както и част от данните, получени чрез сътрудничество с партньори в Близкия изток“, каза той в социалните мрежи след среща с ръководителя на военното разузнаване.

По-късно във вечерното си видео обръщение Зеленски заяви, че има „нарастващи доказателства“ за продължаващите руски усилия за насочване на разузнавателна информация към Иран.

„Това очевидно е разрушителна дейност и трябва да бъде спряно, тъй като води само до по-нататъшна дестабилизация. Всички отговорни държави имат интерес да гарантират сигурността и да предотвратят по-големи проблеми“, каза той. Миналата седмица Кремъл отхвърли като „фалшива новина“ доклад на Wall Street Journal, че Русия споделя сателитни изображения и подобрена технология за дронове с Иран.