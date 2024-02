Зеленски: Украйна ще подготви нова контраофанзива, Русия ще получи изненади (ВИДЕО)

Според президента Володимир Зеленски обаче ще дойде момент, в който Украйна ще предприеме ново контранастъпление.

"Що се отнася до контраофанзивата, разбира се, тя е много важна. Но да отбраняваш Украйна срещу такава голяма армия като руската, също е голямо предизвикателство. Помните първите дни на войната – никой в света не вярваше, че ще се справим", каза той в интервю за консервативния американски ТВ канал FOX News, предпочитан от електората на Републиканската партия и поддръжниците на Доналд Тръмп.

