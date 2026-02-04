Доверието на украинците към Зеленски: Не помогнаха нито Тръмп, нито Путин

Доверието към президента Володимир Зеленски в Украйна остава непроменено - мнозинството украинци (61%) продължават да имат доверие на държавния глава, не му се доверяват – 33%. Това са резултати от последното допитване, проведено от Киевския международен институт по социология (КИИС), които показват, че промяна в сравнение с предишното изследване няма.

Друг въпрос в изследването е искат ли украинците ново правителство предвид резултатите от предишното изследване от декември 2025 г., които показаха, че по-голямата част от населението в Украйна е недоволно от действията на правителството и парламента (през декември само 12% са отговорили, че се доверяват на Върховната рада и само 23% на правителството). Въпреки недоволството, резултатите сочат, че половината от анкетираните (48%) смятат, че сред настоящото правителство има истински професионалисти и че те могат да останат на власт и след войната. В същото време 42% смятат настоящото правителство за напълно опетнено и твърдят, че никой от неговите представители не трябва да остане на власт след войната.

Анкетата е проведена в периода 23-29 януари 2026 г. сред 1003 пълнолетни респонденти по метода на телефонните интервюта въз основа на случайна извадка от мобилни телефонни номера във всички контролирани от Украйна нейни райони. Извадката не включва жители на територии, временно окупирани от руските сили, както и украински граждани, напуснали страната след 24 февруари 2022 г.

