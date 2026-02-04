Шпионаж в Космоса: Русия прехваща европейски спътници

Европейски експерти по сигурността смятат, че два руски космически апарата са прихванали комуникации от поне дузина ключови европейски спътници над континента. Според официални лица, цитирани от Financial Times подобни прехващания не само компрометират поверителната информация на спътниците, но и биха могли да позволят на Москва да манипулира траекториите им или дори да причини свалянето им.

Луч-1 и Луч-2

Отбелязва се, че от няколко години военни и граждански космически агенции на Запад наблюдават дейността на Луч-1 и Луч-2, два руски обекта, които многократно са извършвали подозрителни маневри в орбита. И двата космически кораба са извършвали рискови подходи към някои от най-важните геостационарни спътници на Европа, които работят високо над Земята и обслужват континента, включително Обединеното кралство, както и значителни части от Африка и Близкия изток.

Според събрани орбитални данни и наземни телескопични наблюдения, те са се задържали близо до спътниците в продължение на няколко седмици, особено през последните три години. От изстрелването си през 2023 г. Луч-2 се е приближил до 17 европейски спътника, обслужващи както търговски, така и правителствени цели.

„И двата спътника са заподозрени в „провеждане на електронно разузнаване“, заяви пред Financial Times генерал-майор Михаел Траут, началник на Космическото командване на германските въоръжени сили.

Уязвимост

Служител на европейското разузнаване заяви, че спътниците „Луч“ почти сигурно са били разположени в тесния конус от информационни лъчи, предавани от наземните станции към спътниците. Той обаче изрази загриженост, че чувствителната информация – по-специално командните данни за европейските спътници – е некриптирана, тъй като много от тях са изстреляни преди много години без съвременни бордови компютри или възможности за криптиране:

„Това ги прави уязвими за бъдещи смущения – или дори унищожаване – след като враждебни участници запишат командните им данни.“

Както отбелязва FT, европейските спътници, до които са се приближили „Луч-1“ и „Луч-2“, се използват предимно за граждански цели, като сателитна телевизия, но също така отговарят за чувствителни правителствени и някои военни комуникации.

Служителят на европейското разузнаване заяви, че е малко вероятно „Луч-1“ и „Луч-2“ да имат способността сами да заглушават или унищожават спътници. Вероятно обаче те са предоставили на Русия множество данни за това как подобни системи могат да бъдат нарушени, както от Земята, така и в орбита.

Опасността

Генерал-майор Траут заяви, че вярва, че спътниците „Луч“ са прехванали „контролния канал“ на приближаващите се спътници – връзката между спътниците и наземните диспечери, която позволява корекции в орбитата.

„Според анализаторите с тази информация Русия би могла да имитира наземните оператри, предевайки фалшиви команди на спътниците за управление на техните двигатели, които се използват за извършване на малки корекции в орбитата. Тези двигатели биха могли да бъдат използвани и за деактивиране на спътниците или дори за падането им обратно на Земята или за излизането им в Космоса.“

Освен това, разузнавателната информация, събрана от „Луч-1“ и „Луч-2“, би могла да помогне на Русия да координира по-малко открити атаки срещу западните интереси. Мониторингът на други спътници би могъл да разкрие кой ги използва и къде – информация, която впоследствие би могла да бъде използвана за целенасочени наземни заглушавания или хакерски операции.

Космически шпионаж

По-рано германският министър на отбраната Борис Писториус заяви, че наскоро е установено, че руски разузнавателни спътници са проследили два спътника IntelSat. Известно е, че тези спътници се използват от германските въоръжени сили и техните съюзници.

Ръководителят на Британското космическо командване Пол Тедман също алармира, че руските спътници наблюдават британските активи в Космоса и ги заглушават „ежеседмично“.

Снимки: Getty images,Pixabay