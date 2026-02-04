Любопитно:

Аз съм достоен за съжаление глупак: Бивш френски министър за контактите си с Епстийн (ВИДЕО)

04 февруари 2026, 14:46 часа 197 прочитания 0 коментара
Бившият френски министър на културата Жак Ланг коментира връзките си с американския финансист Джефри Епстийн, като изказа съжаление за своята наивност, но и посочи, че когато общува с хора, няма навик да им иска криминално досие, затова не е имал никаква представа за съдебното минало на Епстийн. "Без съмнение съм достоен за съжаление наивен човек, достоен за съжаление невинен човек, достоен за съжаление глупак", заяви той, обяснявайки, че не е свикнал да иска "нито удостоверения за раждане, нито криминални досиета" от познатите си. Ланг подчерта, че е "бял като сняг и не съжалява" за това, че е познавал Епстийн, когото възприемал като ценител на изкуството. 

По повод появата на името му в устава на офшорен фонд, създаден от Джефри Епстийн през 2016 г. и разполагащ с 1,4 милиона евро, бившият министър заяви, че е "изненадан" от това и определи включването на името му като "наглост". Той приписа инициативата на "много хубава идея" на дъщеря си за закупуване на произведения на изкуството, като спомена, че е проявил "наивност".

86-годишният Ланг изключи възможността да подаде оставка от поста си на председател на Института за арабския свят в Париж заради връзките си с Епстийн, съобщи Франс прес. В интервю за френския телевизионен канал Бе Еф Ем той отбеляза, че нито за миг не е планирал да напусне поста си, както направи дъщеря му Каролин, която подаде оставка от синдиката на кинопродуцентите. 

"Нито стотинка не е влязла джоба ми, нито в джоба на Каролин", подчерта той.

Джак Ланг обаче призна, че лично е поискал от финансиста 57 897 долара, които са били преведени на сдружение на близки за филм за "годините на Ланг и Митеран". "Да помолиш меценат за помощ все пак не е престъпление", оправда се той, като уточни, че парите са били използвани за проекта. Той спомена, че Епстийн е помогнал и за филм за починалата му дъщеря Валери. 

Разпитан за имейл от 2018 г., адресиран до Епстийн, в който се споменават деца и "нови сексуалности", той заяви, че вероятно става дума за "филмов проект", за който "не си спомня". 

Накрая, запитан за статията от 1977 г., в която защитава сексуалните отношения с непълнолетни, той признава, че "може би е направил глупост", но припомня, че "не е бил сам", като се позова на интелектуалци като Жан-Пол Сартр и Мишел Фуко. 

Жак Ланг беше емблематичен министър на културата (1981 – 1986 и 1988 – 1993) по време на левите правителства на Франсоа Митеран през двата му седемгодишни мандата, като стана инициатор на популярни прояви като Фестивала на музиката и Дните на културното наследство.

Елена Страхилова
Елена Страхилова Отговорен редактор
