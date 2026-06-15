"Знаете ли как наричаме враговете в Украйна? Германци": Топ пропагандист на Путин заплаши Европа с ядрена мощ (ВИДЕО)

"Европа не разполага с достатъчно ядрена мощ, за да ни се противопостави. Нито Франция, нито Великобритания. Те нямат достатъчно ракети, самолети и подводници, които да се справят с тази задача. Ние разполагаме с многократно повече тактически ядрени оръжия". С тези думи топ пропагандистът на режима в Путинова Русия Владимир Соловьов се обърна към западна публика чрез интервю, което даде за германската медия Die Weltwoche. Популярният телевизионен водещ се намира под санкции на ЕС.
"Сигурни ли сте, че американците биха умрели за благото на Европа? Тръмп ви каза - войната в Украйна "не е наша", тя е ваша. Вие сте виновни", твърди руският пропагандист.
Russian propagandist Vladimir Solovyov:— Clash Report (@clashreport) June 15, 2026
Europe doesn't have enough nuclear power to fight us. Neither France, nor UK.
They don't have enough missiles, aircrafts, submarines that can do the job. We have times more tactical nuclear weapons.
Are you sure that Americans would die… pic.twitter.com/pvDmGIb9xV
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Русия се сражавала срещу НАТО в Украйна, не срещу украинците
За пореден път той използва опорката на режима в Кремъл, че Москва не воюва срещу Украйна, а срещу "господарите" ѝ от НАТО.
"Ние започнахме да воюваме срещу НАТО. Не воюваме срещу украинците. Знаете ли как убиваме враговете там? Наричаме ги германци. Не мразим украинците. Мразим вас - НАТО. Те са просто жертви в тази война", твърди топ пропагандистът на държава агресор, която води пета година пълномащабна война в съседна страна, отключена всъщност през 2014 г. Тогава украинският народ, а не някой друг, избра бъдещето си - опит за отскубване от орбитата на Руската федерация.
Russian propagandist Vladimir Solovyov:— Clash Report (@clashreport) June 15, 2026
We started fighting NATO. We're not fighting Ukrainians.
You know how we kill enemies there? We call them Germans.
We don't hate Ukrainians. We hate you — NATO. They're just victims in this war. pic.twitter.com/xA7ySR5T5O
"Ние не сме самоубийци. Просто сме изключително прагматични. Ако си мислите, че можете да нахлуете в страната ни и че ще се бием с вас по същия начин, по който се бием с украинците, значи сте луди. Ще унищожим военния ви потенциал с всякаква сила, с която разполагаме", заплаши Соловьов държавите от НАТО. "Ако не го разберете, след като използваме тактически ядрени оръжия, ще прибегнем до много по-мощни решения".
Russian propagandist Vladimir Solovyov:— Clash Report (@clashreport) June 15, 2026
Come on, guys. We're not suicidal. We are just extremely pragmatic.
If you think you can come into our country and think we're going to fight you the same way we're fighting Ukrainians, you must be nuts.
We'll destroy your military… pic.twitter.com/1H7kxqNnAp
Той заяви също така, че до 24 февруари 2022 г., когато Путин нареди пълномащабната инвазия, "Владимир Соловьов - който обичаше Европа, Америка, езерото Комо, беше човек на света - умря. А Владимир Соловьов воинът, който се бори за родината си, започна да живее в същото тяло".
Russian propagandist Vladimir Solovyov:— Clash Report (@clashreport) June 15, 2026
On February 24, 2022, Vladimir Solovyov — who loved Europe, America, Lago di Como, was a man of the world — he died.
And Vladimir Solovyov the warrior, who is fighting for his motherland, started living in the same body. pic.twitter.com/xO9eZvdHOZ
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