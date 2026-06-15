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"Знаете ли как наричаме враговете в Украйна? Германци": Топ пропагандист на Путин заплаши Европа с ядрена мощ (ВИДЕО)

15 юни 2026, 15:29 часа 434 прочитания 0 коментара
Снимка: принтскрийн/YouTube
"Знаете ли как наричаме враговете в Украйна? Германци": Топ пропагандист на Путин заплаши Европа с ядрена мощ (ВИДЕО)

"Европа не разполага с достатъчно ядрена мощ, за да ни се противопостави. Нито Франция, нито Великобритания. Те нямат достатъчно ракети, самолети и подводници, които да се справят с тази задача. Ние разполагаме с многократно повече тактически ядрени оръжия". С тези думи топ пропагандистът на режима в Путинова Русия Владимир Соловьов се обърна към западна публика чрез интервю, което даде за германската медия Die Weltwoche. Популярният телевизионен водещ се намира под санкции на ЕС.

"Сигурни ли сте, че американците биха умрели за благото на Европа? Тръмп ви каза - войната в Украйна "не е наша", тя е ваша. Вие сте виновни", твърди руският пропагандист.

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Русия се сражавала срещу НАТО в Украйна, не срещу украинците

За пореден път той използва опорката на режима в Кремъл, че Москва не воюва срещу Украйна, а срещу "господарите" ѝ от НАТО.

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"Ние започнахме да воюваме срещу НАТО. Не воюваме срещу украинците. Знаете ли как убиваме враговете там? Наричаме ги германци. Не мразим украинците. Мразим вас - НАТО. Те са просто жертви в тази война", твърди топ пропагандистът на държава агресор, която води пета година пълномащабна война в съседна страна, отключена всъщност през 2014 г. Тогава украинският народ, а не някой друг, избра бъдещето си - опит за отскубване от орбитата на Руската федерация.

"Ние не сме самоубийци. Просто сме изключително прагматични. Ако си мислите, че можете да нахлуете в страната ни и че ще се бием с вас по същия начин, по който се бием с украинците, значи сте луди. Ще унищожим военния ви потенциал с всякаква сила, с която разполагаме", заплаши Соловьов държавите от НАТО. "Ако не го разберете, след като използваме тактически ядрени оръжия, ще прибегнем до много по-мощни решения".

Той заяви също така, че до 24 февруари 2022 г., когато Путин нареди пълномащабната инвазия, "Владимир Соловьов - който обичаше Европа, Америка, езерото Комо, беше човек на света - умря. А Владимир Соловьов воинът, който се бори за родината си, започна да живее в същото тяло".

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Димитър Радев
Димитър Радев Редактор
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