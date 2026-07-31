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Заради мигрантската криза: Испания изпраща военни в Сеута (ВИДЕО)

31 юли 2026, 1:52 часа 398 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Заради мигрантската криза: Испания изпраща военни в Сеута (ВИДЕО)

Шестдесет войници ще бъдат разположени в испанския северноафрикански анклав Сеута, след като между 2000 и 3000 мигранти преминаха границата от Мароко. Местните власти твърдят, че ситуацията е извън контрол, съобщава EFE. Испанското правителство обяви, че военни ще съдействат на Гражданската гвардия за осигуряване на сигурността. Премиерът Педро Санчес вече обяви посещение в региона.

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В Сеута се е развила хуманитарна и спешна ситуация със сигурността. Регионалният губернатор Хуан Хесус Вивас заяви, че приемните центрове са пренаселени, като стотици хора спят по улиците, а съоръженията за непридружени непълнолетни работят с капацитет 2400%. Средно по 300 души пристигат дневно, което поражда опасения от повторение на кризата от 2021 г., когато около 10 000 мигранти пристигнаха в Сеута само за няколко дни.

Заслужава да се отбележи, че нарастването на броя на мигрантите започна след решение на Върховния съд на Испания. Мигрантите, които плуват до испанска територия, вече не могат да бъдат автоматично връщани в Мароко; всеки случай трябва да се разглежда поотделно.

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Поради това все повече хора се впускат в опасното морско прекосяване. Много от тях плуват с часове, държейки се за обикновени надуваеми пръстени. Само през последните дни загинаха най-малко четирима души, а миналата година край брега бяха открити приблизително 60 тела.

Реакцията на Италия

Италианското правителство, водено от Джорджа Мелони, обяви готовността си да суспендира Шенгенската зона за свободно движение с Испания в отговор на притока на мигранти в Сеута. Мелони нарече кадрите от испанския северноафрикански анклав „шокиращи“.

Тя заяви, че Италия е „готова да се намеси, използвайки извънредни средства за защита на границите и безопасността на гражданите, включително временно спиране на Шенгенското пространство с Испания“. Мадрид отхвърли призивите за обявяване на извънредно положение, но изпраща подкрепления на армията.

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Испания Италия мигранти Сеута
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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