Заради мигрантската криза: Испания изпраща военни в Сеута (ВИДЕО)

Шестдесет войници ще бъдат разположени в испанския северноафрикански анклав Сеута, след като между 2000 и 3000 мигранти преминаха границата от Мароко. Местните власти твърдят, че ситуацията е извън контрол, съобщава EFE. Испанското правителство обяви, че военни ще съдействат на Гражданската гвардия за осигуряване на сигурността. Премиерът Педро Санчес вече обяви посещение в региона.

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В Сеута се е развила хуманитарна и спешна ситуация със сигурността. Регионалният губернатор Хуан Хесус Вивас заяви, че приемните центрове са пренаселени, като стотици хора спят по улиците, а съоръженията за непридружени непълнолетни работят с капацитет 2400%. Средно по 300 души пристигат дневно, което поражда опасения от повторение на кризата от 2021 г., когато около 10 000 мигранти пристигнаха в Сеута само за няколко дни.

Spain is deploying the military to Ceuta to help secure the border after a mass migrant crossing overwhelmed local police.



The armed forces will support the Civil Guard in restoring order following the arrival of thousands of migrants and the deaths of at least nine people. https://t.co/xuNVUGSDTI pic.twitter.com/Ys0LKj5uww — Clash Report (@clashreport) July 30, 2026

Заслужава да се отбележи, че нарастването на броя на мигрантите започна след решение на Върховния съд на Испания. Мигрантите, които плуват до испанска територия, вече не могат да бъдат автоматично връщани в Мароко; всеки случай трябва да се разглежда поотделно.

Spain's North African enclave of Ceuta is facing a humanitarian and security emergency after about 1,500 migrants swam across from Morocco in the past week.



Ceuta's leader, Juan Jesus Vivas, said reception centers are overwhelmed, with hundreds sleeping outdoors and facilities… pic.twitter.com/g0gySeOkAt — Clash Report (@clashreport) July 30, 2026

Поради това все повече хора се впускат в опасното морско прекосяване. Много от тях плуват с часове, държейки се за обикновени надуваеми пръстени. Само през последните дни загинаха най-малко четирима души, а миналата година край брега бяха открити приблизително 60 тела.

Реакцията на Италия

Италианското правителство, водено от Джорджа Мелони, обяви готовността си да суспендира Шенгенската зона за свободно движение с Испания в отговор на притока на мигранти в Сеута. Мелони нарече кадрите от испанския северноафрикански анклав „шокиращи“.

Тя заяви, че Италия е „готова да се намеси, използвайки извънредни средства за защита на границите и безопасността на гражданите, включително временно спиране на Шенгенското пространство с Испания“. Мадрид отхвърли призивите за обявяване на извънредно положение, но изпраща подкрепления на армията.