Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

Бивш шведски премиер: Инатът на Путин го тласка към най-лошия сценарий в Украйна

31 юли 2026, 1:33 часа 657 прочитания 0 коментара
Снимка: kremlin.ru
Бивш шведски премиер: Инатът на Путин го тласка към най-лошия сценарий в Украйна

Владимир Путин трябва да се съгласи на прекратяване на огъня в Украйна по настоящата линия на контакт, което е най-добрият му вариант в настоящата ситуация. Неговият упорит стремеж да завземе целия Донбас, камо ли да подчини цяла Украйна, може да му струва пълно поражение във войната. Това пише бившият шведски премиер и външен министър Карл Билд в гост-колонка за Kyiv Independent.

Още: Путин с неадекватно изказване: Русия беше единствен гарант за целостта на Украйна

„Ако руският президент Владимир Путин трезво оцени напредъка на войната си с Украйна, той би се стремил към прекратяване на огъня. Но преценката му очевидно е помрачена, тъй като всички признаци сочат, че той търси известна ескалация. Ако наистина поеме по този път, ще влоши ситуацията за всички, но най-вече за себе си“, се посочва в изданието.

Билд отбелязва, че по време на среща с президента на САЩ Доналд Тръмп в Анкъридж през август 2025 г. Путин се е опитал да убеди Вашингтон да окаже натиск върху украинския президент Володимир Зеленски и да го принуди не само да се съгласи да признае териториите, вече окупирани от Русия, но и да предаде частта от Донбас, контролирана от украинските въоръжени сили.

Още: Полша: Никога не сме имали териториални претенции към Украйна

Тъй като не беше възможно да се принуди Украйна да направи тези отстъпки, преговорите стигнаха до задънена улица и сега Кремъл се надява да постигне целите си с военни средства, пише бившият шведски премиер. „Путин вярва, че атаките срещу цивилни и критична инфраструктура могат да принудят Украйна да се подчини. Но макар той несъмнено да причинява голяма болка, само въздушните бомбардировки никога не са печелили война и това няма да се промени в Украйна“, пише Билд.

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Той отбелязва, че руската армия е заседнала на фронтовата линия и напредва изключително бавно. Междувременно Украйна засилва атаките си дълбоко в руска територия, нанасяйки значителни щети на самия агресор.

Още: Притиснат до стената, Путин пак излезе сред хората: Какво ни казва тази неотменима тенденция? (ВИДЕО)

Авторът обръща специално внимание на украинските атаки срещу руската военна логистика и инфраструктура в окупирания Крим. Той подчертава, че именно Крим, а не Донбас, има ключово символично значение за Путин. Билд припомня, че анексирането на полуострова през 2014 г. драстично повиши популярността на Путин в страната и в крайна сметка проправи пътя за пълномащабно нахлуване през 2022 г.

В заключение, бившият шведски премиер твърди, че първоначалната цел на инвазията – военно и политическо подчиняване на цяла Украйна – вече не е постижима. Той смята, че рационалното решение за Кремъл би било да се съгласи на прекратяване на огъня сега. „Ако продължи по сегашния си път, е малко вероятно да получи малката част от Донецка област, която иска, но е много вероятно да загуби контрола над Крим“, заключава Билд.

Още: Лудостта на лидерите: Възрастови изменения побъркват света

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
мирни преговори Владимир Путин Володимир Зеленски война Украйна мирен план
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес