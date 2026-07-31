Бивш шведски премиер: Инатът на Путин го тласка към най-лошия сценарий в Украйна

Владимир Путин трябва да се съгласи на прекратяване на огъня в Украйна по настоящата линия на контакт, което е най-добрият му вариант в настоящата ситуация. Неговият упорит стремеж да завземе целия Донбас, камо ли да подчини цяла Украйна, може да му струва пълно поражение във войната. Това пише бившият шведски премиер и външен министър Карл Билд в гост-колонка за Kyiv Independent.

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„Ако руският президент Владимир Путин трезво оцени напредъка на войната си с Украйна, той би се стремил към прекратяване на огъня. Но преценката му очевидно е помрачена, тъй като всички признаци сочат, че той търси известна ескалация. Ако наистина поеме по този път, ще влоши ситуацията за всички, но най-вече за себе си“, се посочва в изданието.

Билд отбелязва, че по време на среща с президента на САЩ Доналд Тръмп в Анкъридж през август 2025 г. Путин се е опитал да убеди Вашингтон да окаже натиск върху украинския президент Володимир Зеленски и да го принуди не само да се съгласи да признае териториите, вече окупирани от Русия, но и да предаде частта от Донбас, контролирана от украинските въоръжени сили.

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Тъй като не беше възможно да се принуди Украйна да направи тези отстъпки, преговорите стигнаха до задънена улица и сега Кремъл се надява да постигне целите си с военни средства, пише бившият шведски премиер. „Путин вярва, че атаките срещу цивилни и критична инфраструктура могат да принудят Украйна да се подчини. Но макар той несъмнено да причинява голяма болка, само въздушните бомбардировки никога не са печелили война и това няма да се промени в Украйна“, пише Билд.

Той отбелязва, че руската армия е заседнала на фронтовата линия и напредва изключително бавно. Междувременно Украйна засилва атаките си дълбоко в руска територия, нанасяйки значителни щети на самия агресор.

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Авторът обръща специално внимание на украинските атаки срещу руската военна логистика и инфраструктура в окупирания Крим. Той подчертава, че именно Крим, а не Донбас, има ключово символично значение за Путин. Билд припомня, че анексирането на полуострова през 2014 г. драстично повиши популярността на Путин в страната и в крайна сметка проправи пътя за пълномащабно нахлуване през 2022 г.

В заключение, бившият шведски премиер твърди, че първоначалната цел на инвазията – военно и политическо подчиняване на цяла Украйна – вече не е постижима. Той смята, че рационалното решение за Кремъл би било да се съгласи на прекратяване на огъня сега. „Ако продължи по сегашния си път, е малко вероятно да получи малката част от Донецка област, която иска, но е много вероятно да загуби контрола над Крим“, заключава Билд.

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