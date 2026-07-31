За пръв път: Русия е ударила завод на американски производител на дронове в Киев

По време на една от руските атаки срещу Киев миналата седмица е бил ударен завод за производство на дронове, принадлежащ на Terminal Autonomy – американска корпорация, регистрирана в Делауеър. Според The ​​Guardian това е първият път, когато Русия е атакувала американска оръжейна компания. Авторите цитират репортаж на руски държавни медии, че „специалисти от украинско-американска компания“ са работили във фабриката, произвеждаща дроновете AQ-400 Scythe и AQ-100 Bayonet. Според източника на изданието, при атаките няма загинали.

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The ​​Guardian отбелязва, че Terminal Autonomy произвежда високопрецизни дронове за „дълбочинни удари“ със системи за насочване, устойчиви на руско заглушаване. Както подсказва името, дроновете на компанията са оборудвани с изкуствен интелект, който поема контрола над дрона по време на последната фаза на атаката. Следователно, в случай на радиосмущения или липса на мобилна комуникация, дронът става напълно автономен, но все пак изпълнява мисията. „Използваме насочвани от изкуствен интелект боеприпаси, които вече са на активна служба срещу вражески цели на фронтовата линия“, се казва на уебсайта на компанията.

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В коментар пред репортери, бившият висш служител на американското разузнаване Антъни Винчи заяви, че „руснаците не се интересуват кой е собственик на производството. То все още е цел. Не ги интересува дали е американско или на някой друг“. Той добави, че ако Украйна беше започнала да произвежда ракети за „Пейтриът“ или която и да е друга американска система, руските военни щяха да поразят целта така или иначе.

Сътрудничеството между Украйна и Съединените щати

Припомняме, че се работи по предоставянето на лицензи на Украйна за производство на ракети за американските системи за противовъздушна отбрана „Пейтриът“. Според президента Володимир Зеленски това е било обсъдено по време на посещението му в Съединените щати и срещата му с Доналд Тръмп. Той е поискал от Тръмп да осигури на Украйна зимна доставка от 300 ракети-прехващачи.

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Освен това, както пише The Economist, затоплянето на отношенията между Тръмп и Зеленски се дължи на военните успехи на Украйна, както и на разочарованието на Тръмп от Русия. Анализаторите са уверени, че успешната кампания на Украйна от удари срещу цели в Русия е впечатлила Тръмп.