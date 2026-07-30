Руска ракета точно там в Полша, където преди часове беше Зеленски: Реакцията на Туск

Изглежда обектът, който е паднал в Източна Полша, е бил руска ракета. Това заяви полският премиер Доналд Туск, цитиран от Reuters и BBC. Става въпрос точно за района на най-големия град в Източна Полша - Люблин. И точно там, на 29 юли вечерта, на посещение дойде украинският президент Володимир Зеленски - ОЩЕ: Украйна загуби нов F-16 и простреля шеф на руска компания за дронове. Зеленски отиде за пръв път в Полша след скандала (ОБЗОР-ВИДЕО)

Обектът е образувал кратер с ширина 10 метра току до село Тарнава Колония, на около 100 км от границата с Украйна - една от целите там беше Лвов - ОЩЕ: Руска ракета уби цяло семейство накуп: Жестоки удари в Украйна, тя унищожава руския Amazon (ВИДЕА)

"Всички индикации сочат, че това е руска крилата ракета Х-101, но искаме да бъдем 100% сигурни за вида на ракетата и кой я е изстрелял. Не е имало заплаха, обектът е паднал в ненаселен район, но бяхме готови да го свалим, ако беше продължил да лети", каза Туск по време на специално свикана среща в Люблин - ОЩЕ: Данни за паднала в Полша руска ракета: Мащабът на поредната руска въздушна атака в Украйна в числа (ВИДЕО)

Полският премиер свика съвещание с министъра на отбраната и след неговия край написа следното нещо в профилите си в социалните мрежи: "Брифингът със службите, отговорни за сигурността на полското въздушно пространство, приключи. Военните, полицията, Полската пожарна служба и специалните служби работят в пълна координация. Поддържаме постоянен контакт с президента на Република Полша и командването на НАТО".

Zakończyła się odprawa ze służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo polskiego nieba. Wojsko, Policja, Państwowa Straż Pożarna i służby specjalne pracują w pełnej koordynacji. Jesteśmy w stałym kontakcie z Prezydentem RP oraz dowództwem NATO. pic.twitter.com/R6iWNp9aQD — Donald Tusk (@donaldtusk) July 30, 2026

Полският министър на отбраната Владислав Косиняк-Камиш заяви, че около 20 обекта са били засечени близо до полското въздушно пространство през нощта и че се извършва пиротехнически анализ, за ​​да се определи какъв точно е обектът, паднал в Полша. Полските военни са засекли обекта около 03:40 часа и са изпратили изтребител F-16, за да го прехване, преди той да изчезне от радарните системи минути по-късно. След това е изпратен военен хеликоптер Ми-24 да претърси района. А полицията в Люблинска област уточнява в профила си в "Х", че кратер от падналия обект е намерен на около 2 километра от най-близките сгради в село Тарнава Колония.