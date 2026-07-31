Янев влезе остро: Какво не ви хареса срещу Карабах? Не мога да разбера резервите на феновете за Вальо Илиев

Треньорът на ЦСКА Христо Янев влезе по-остро на въпроси на журналисти след края на двубоя с Карабах. Той бе запитан дали има нещо, което не му е харесало в представянето на отбора срещу азербайджанския гранд, като отговори на въпроса със същия въпрос. Според Янев, всички в България трябва да мислят малко по-трезво и да си дадат сметка какъв отбор е Карабах, като заяви, че през миналия сезон дори Челси не е знаел къде се намира срещу този отбор. Освен това той коментира и това, че някои фенове на ЦСКА имат резерви към новия спортен директор Валентин Илиев.

"Челси не знаеха къде се намират срещу Карабах"

"На вас какво не ви хареса? Днес играхме срещу противник, който миналата година победи Бенфика, беше толкова добър срещу Челси, че Челси не знаеха къде се намират... Трябва да мислим малко по-трезво всички ние в България. Да оценяваме онова, което имаме, и онова, което се прави. Да разберем, че не сме по-лоши от другите - просто трябва да работим в по-спокойна среда и да развиваме онова, което имаме като идеи и като план", каза Янев.

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"Валентин Илиев се е доказал в ЦСКА, той е емоционално обвързан с клуба"

"Не мога да разбера на база какво са техните резерви. Той е човек, който се е доказал като футболист в ЦСКА. Всички знаем, че е емоционално обвързан с клуба, винаги е давал най-доброто от себе си, когато е работил за ЦСКА. Усещам подкрепата на целия клуб. Хубаво е да имам човек до мен, с когото съм играл и с когото мога да коментирам и да обсъждам всичко на терена. По-важно е ние в клуба да се подкрепяме", добави още той.

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