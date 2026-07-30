Данни за паднала в Полша руска ракета: Мащабът на поредната руска въздушна атака в Украйна в числа (ВИДЕО)

Мащабът на поредната руска масирана комбинирана въздушна атака е подобен на този, който през тази година Руската федерация използва периодично срещу Украйна, в последните месеци горе-долу през десетина дни. Това сочат актуални данни на украинските ВВС, публикувани в профилите им в социалните мрежи – ОЩЕ: Руска ракета уби цяло семейство накуп: Жестоки удари в Украйна, тя унищожава руския Amazon (ВИДЕА)

Русия е изстреляла 74 ракети от различни видове и 284 далекобойни дрона. Изстреляните ракети са:

4 противокорабни (свръхзвукови) ракети "Циркон"/"Оникс";

9 балистични ракети "Искандер-М"/С-400/КН-23;

61 крилати ракети Х-101 и "Калибър". "Калибър" са ракети с морско базиране.

Свалени от украинските ВВС са:

1 балистична ракета "Искандер-М"/С-400/КН-23 (посочването на различни видове е защото ракетите си приличат и трябват допълнителни експертизи, за да се уточни точният вид);

54 крилати ракети Х-101/"Калибър";

265 от 284 дрона.

Според предварителна информация, към 09:00 часа 3 противокорабни, 6 балистични и 2 крилати ракети, както и 17 безпилотни летателни апарата са нанесли удари на 20 места и има паднали отломки на 13 места в Украйна. Информацията за 8 ракети се уточнява, казват украинските ВВС.

Руска крилата ракета Х-101 прелетя над Полша през нощта като част от мащабния удар на Русия срещу Украйна, нарушавайки въздушното пространство на НАТО, заяви външният министър на Украйна Андрий Сибиха. "Това е още един сигнал, че укрепването на противовъздушната отбрана на Украйна е спешна необходимост и служи като гаранция за защита на цялата евроатлантическа общност", добави той, с уточнение, че поне 8 са загиналите цивилни в цяла Украйна след поредната руска въздушна атака. Междувременно, полски правителствен служител заяви пред Wirtualna, че всичко сочи, че руската ракета Х-101 е паднала в областта на град Люблин, най-големия град в Източна Полша - ОЩЕ: Въздушна тревога в най-големия източен град в Полша за руска атака, докато Украйна гори (ВИДЕО)

Кметът на Киев Виталий Кличко потвърди в официалния си канал в Телеграм, че в украинската столица има един загинал след руската въздушна атака. "Броят на ранените в резултат на вражеския ракетен удар по Лвов се увеличи до 31. Сред тях са 3 деца. По предварителна информация най-възрастният ранен е на 93 години, най-малкият – момче - е на 6. То е хоспитализирано с фрактури на два крайника", съобщи ръководителят на военновременната администрация на Лвовска област Максим Козицки също в официалния си канал в Телеграм, с уточнение, че под развалините на уцелена жилищна сграда може да има поне още 3 души. На 31 юли в Кривой Рог, родния град на украинския президент Володимир Зеленски, е обявен траур – защото руска ракета уцели къща и уби семейство от 6 души.