БНБ обяви колко е нараснал външният дълг на България

Брутният външен дълг на България нараства с 20,2 на сто на годишна база до 53,605 млрд. евро към края на август тази година, сочат най-новите предварителни данни на Българската народна банка (БНБ). Към края на същия месец през миналата година брутният външен дълг е възлизал на 44,590 млрд. евро или с 9,015 млрд. евро по-малко спрямо края на август т.г.

Като процент от БВП

Размерът на брутния външен дълг се равнява на 47,7 процента от прогнозния брутен вътрешен продукт (БВП) на страната, спрямо 42,6 процента от БВП към края на същия период на 2024 година.

Още: Сериозно увеличение: БНБ съобщи колко е достигнал външният дълг на България

В края на август 2025 г. краткосрочните задължения са 8,700 млрд. евро (16,2 процента от брутния дълг, 7,7 процента от БВП) и се повишават с 503,3 млн. евро (6,1 на сто) спрямо август 2024 г. (8,197 млрд. евро, 18,4 процента от дълга, 7,8 процента от БВП).

Дългосрочните задължения възлизат на 44,905 млрд. евро (83,8 процента от брутния дълг, 40 процента от БВП) в края на август 2025 г., като нарастват с 8,512 млрд. евро (23,4 на сто) спрямо края на август 2024 г. (36,393 млрд. евро, 81,6 процента от дълга, 34,7 процента от БВП).

Към края на август 2025 г. 36,058 млрд. евро (67,3 процента) от брутните външни задължения са с остатъчен матуритет над една година.

В евро са деноминирани 80 процента от брутните външни задължения, при 79,5 процента година по-рано.

Още: Скочи с двуцифрен процент: БНБ обяви колко е външният дълг на България

Брутният външен дълг на сектор "Държавно управление" в края на август 2025 г. е 17,686 млрд. евро (15,8 процента от БВП).

Спрямо края на август 2024 г. (10,241 млрд. евро, 9,8 процента от БВП) той нараства със 7,444 млрд. евро (72,7 на сто). Той е с най-значителен дял в структурата на външния дълг – 33 процента към края на август 2025 г., при 23 процента към август 2024 г.

Външните задължения на Централната банка са 1,939 млрд. евро (1,7 процента от БВП). Те нарастват с 18 млн. евро (0,9 на сто) спрямо края на август 2024 г. (1,921 млрд. евро, 1,8 процента от БВП).

Външните задължения на сектор "Други парично-финансови институции" (банки и фондове на паричния пазар) са 7,612 млрд. евро (6,8 процента от БВП). Те се повишават с 1,132 млрд. евро (17,5 на сто) спрямо края на август 2024 г. (6,480 млрд. евро, 6,2 процента от БВП).

Външните задължения на "Други сектори" са 13,595 млрд. евро (12,1 процента от БВП). Те нарастват с 849,1 млн. евро (6,7 на сто) спрямо същия месец на миналата година (12,746 млрд. евро, 12,2 процента от БВП).

Вътрешнофирменото кредитиране е в размер на 12,772 млрд. евро (11,4 процента от БВП) в края на август 2025 г., което е с 429,3 млн. евро (3,3 на сто) по-малко спрямо края на август 2024 г. (13,201 млрд. евро, 12,6 процента от БВП).