Отиде си обичана испанска актриса, играла в популярни у нас сериали

15 март 2026, 20:34 часа
Звездата от испанските сериали, популярни и у нас, Хема Куерво е починалата тази събота на 91-годишна възраст, потвърдиха пред местни медии нейните близки. Актрисата, изиграла обичаните Висента и Мари Тере, е издъхнала в Мадрид "спокойна и заобиколена с любов".

Коя е Хема Куерво?

Родена през 1934 г. в Барселона, Куерво започва впечатляващата си кариера още през 50-те години на миналия век. Въпреки че е призната за една от големите дами на класическия испански театър, тя постига световна популярност в по-късните етапи от живота си благодарение на телевизията. Заедно с покойния си съпруг Фернандо Гилен, тя основава собствена театрална компания, която се превръща в еталон за качество по време на прехода в Испания.

За родните зрители Хема Куерво завинаги ще остане емблематичната Висента Бенито от хитовия сериал "Щурите съседи" в ефира. Нейното превъплъщение в наивната, добродушна, но вечно любопитна съседка от легендарното трио на "Радио Клюка", я превръща в истинска комедийна икона. По-късно тя затвърждава този успех с ролята си на Мари Тере в продължението "Новите съседи".

През своя дълъг творчески път актрисата е отличена с множество престижни награди, сред които Националната награда за театър и Златния медал за заслуги в изящните изкуства. Хема Куерво оставя след себе си три деца, две от които – Кайетана и Фернандо Гилен Куерво, успешно продължават актьорската традиция на своите родители.

Елин Димитров Отговорен редактор
