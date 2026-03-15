Новият лидер на Иран се възстановява от раните си в резиденцията на Путин?

Новият върховен лидер на Иран Моджтаба Хаменей в момента е в Москва, където се лекува в една от резиденциите на руския президент Владимир Путин. Това съобщава AJ Jariba, позовавайки се на източник, близък до новия върховен лидер. Според изданието, Хаменей се е нуждаел от операция в резултат на ударите на САЩ и Израел. Той е бил транспортиран до Москва с руски военен самолет като част от строго класифицирана операция.

Източникът съобщи още, че Хаменей е претърпял успешна операция и в момента се лекува в частна болница, свързана с един от президентските дворци на Путин. Според източника, след ударите на САЩ и Израел, новият върховен лидер на Иран се е нуждаел от хоспитализация в добре оборудвана болница и внимателно медицинско наблюдение, което е невъзможно да се осигури в Иран на фона на боевете. Освен това, източникът е заявил пред репортери, че иранските служби за сигурност са обезпокоени от изтичането на информация за местонахождението на Хаменей. Поради тази причина е била одобрена препоръка за лечението му в Русия.

Путин предложил на Хаменей да се лекува в Русия?

Според изданието, самият Путин е предложил изпращането на Хаменей в Русия за лечение по време на телефонен разговор с иранския президент Масуд Пезешкиан. Иранските власти внимателно са обмислили руското предложение и то е било одобрено. Източникът е съобщил на репортери, че Хаменей е бил откаран в Москва в четвъртък вечерта, където е получил медицинска помощ от руски и ирански лекари.

Първото обръщение на Хаменей към нацията може да е било фабрикувано

Ирански източник, близък до реформаторите, заяви пред репортери, че има съмнения дали първото обръщение на Моджтаба Хаменей към народа на Иран е написано от самия върховен лидер на страната. Той каза, че вероятно е написано от Али Лариджани, генерален секретар на Висшия съвет за национална сигурност. Източникът добави, че отсъствието на Хаменей от публичното пространство и липсата на аудиозапис на речта му само засилват тези подозрения.

Тръмп се съмнява, че новият върховен лидер на Иран е все още жив

По-рано президентът на САЩ Доналд Тръмп изрази съмнение , че новият върховен лидер на Иран Моджтаба Хаменей е все още жив. Американският лидер отбеляза, че никой все още не е успял да го покаже. Според Тръмп, ако Хаменей е жив, той трябва да направи нещо много разумно за страната си, а именно, да се предаде.

