Най-важните новини за деня: 15 март 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 15 март 2026 г.

БЕЗ ТАВАН, ХЕЛИКОПТЕРНИ ПАРИ И ПОПУЛИЗЪМ: ГЮРОВ ОБЯВИ СХЕМАТА ЗА ПОДКРЕПА ОТ ВИСОКИТЕ ЦЕНИ НА ГОРИВАТА

„Можем да подходим популистки и да въведем таван на цената на горивата, но горивата ще изчезнат от пазара. Нашата задача е друга – да не предлагаме популизъм, а работещи решения, които ще отидат по сметките на хората. Разработили сме схема, при която хора, които имат най-ниски доходи два пъти до линията на бедност, които имат кола, лизингов договор за автомобил и са си платили глобите и данъците, ще получат в рамките до 20 евро помощ на месечна база, когато цените на горивата се задържат на високо ниво“. Това заяви служебният премиер Андрей Гюров пред БНР.

ДО 150 ДОЛАРА НА БАРЕЛ: ЕНЕРГИЕН ЕКСПЕРТ С ПРОГНОЗА ЗА РЪСТ НА ЦЕНАТА НА ГОРИВАТА У НАС

Енергийният експерт и директор на програма "Енергетика и климат" в Центъра за изследване на демокрацията (ЦИД) Мартин Владимиров заяви, че е много важно да се каже, че в България поскъпването на цената на горивата е по-умерено. С 29.1% се е повишила цената на горивата в Европейския съюз, а в България цената на горивата се е увеличила 9.5% при дизела и с малко над 6.5% при бензина А95. България поддържа сравнително ниски цени на горивата и ръстът в България ще се ускори и ще догони цените на горивата в ЕС, коментира той пред БНР.

КРУМ ЗАРКОВ НЕ ИЗКЛЮЧВА СОЦИАЛИСТИ ДА ИЗБЯГАТ ПРИ РАДЕВ, СЛОЖИ ДЪЛГООЧАКВАН "КРАЙ"

Лидерът на БСП-Обединена левица и бивш служебен министър на правосъдието Крум Зарков заяви, че не изключва да има и такива социалисти, които да отидат в политическата формация на досегашния президент Румен Радев - "Прогресивна България". В студиото на БНТ Зарков обяви, че ако има такива социалисти, които отидат при Радев, повече нямало да бъдат социалисти.

АТАНАС АТАНАСОВ: БОЖАНКОВ И ЛОРЕР СА МНОГО СТОЙНОСТНИ ХОРА, ТРЯБВА ДА СА В ЛИСТИТЕ

Лидерът на ДСБ и зам.-председател на ПГ на ПП-ДБ Атанас Атанасов коментира рисковете пред България по линия на сигурността, икономиката, финансите и в контекста на предстоящите избори. „Трябва да правим разлика между заплаха и рискове. Пряка заплаха към България в резултат на войната в Иран няма. Рискове съществуват, разбира се, евентуално терористични актове, миграционни вълни и така нататък, но мисля, че на този етап няма данни в тази посока“, заяви Атанасов.

ОМЕРТАТА ВЕЧЕ СЕ РАЗЧУПВА: ПРЕМИЕРЪТ ЗА БОРБАТА СРЕЩУ МАФИЯТА В СЪДЕБНАТА СИСТЕМА

Омертата вече се разчупва и все повече хора добиват смелост да говорят по темата за Борислав Сарафов, който от доста дълго време заема поста на изпълняващ функциите главен прокурор и от няколко съдебни състава бе наречен "Г-н Никой". Не със съдебна реформа отвън, но с хора отвътре, които предоставят информацията, необходима, за да се предприемат действията, заяви служебният премиер Андрей Гюров в интервю за БНР.

ДВАТА КЛАНА НА ИВАН ГЕШЕВ И БОРИСЛАВ САРАФОВ: ГОВОРИ СЪДИЯ ЦАРИГРАДСКА

„Ситуацията в съдебната власт е тежка и единственото, което ни отдалечава от кризата е, че убийствата не са толкова много. Прегрупирането на двата клана на Иван Гешев и Борислав Сарафов – у на никой не може да разследва толкова сериозни съмнения за съпричастност за убийство на главния прокурор". Това заяви съдия Владислав Цариградска пред БНР. Припомняме, че Сарафов изпълнява от доста дълго време поста на изпълняващ фунцкиите главен прокурор и бе наречен от няколко съдебни състава "Г-н Никой".

КРИЛ ЛИ СЕ Е МВР МИНИСТЪРЪТ: ДАНИЕЛ МИТОВ ПРОГОВОРИ ЗА "ПЕТРОХАН"

Бившият министър на вътрешните работи, а сега върнал се като народен представител от ГЕРБ-СДС Даниел Митов проговори за шесторното убийство "Петрохан-Околчица" и каза крил ли се е от медиите и обществото по трагедията. „Не съм се скрил и не е редно министър на вътрешните работи да коментира случаи от този калибър на шесторното убийство „Петрохан-Околчица". Ако бях излязъл да говоря всички щяхме да ме обвинят, че политизирам и предрешавам случая. Затова предпочетохме да изкараме на преден план разследващите каквото е откритото и какви са фактите", коментира той в студиото на БНР.

ПУТИН УМИРА ОТ СТРАХ, ЗАСИЛВА ОЩЕ ОХРАНАТА СИ. ТРЪМП ЗАВИЖДА И ПРИТИСКА ЗЕЛЕНСКИ (ОБЗОР - ВИДЕО)

Федералната служба за охрана в Русия (ФСО) предложи създаването на зона за сигурност с площ над три квадратни километра около резиденция на руския диктатор Владимир Путин "Бочаров ручей" в Сочи. Това показва проект на заповед на ФСО, публикуван в руския портал за нормативни актове (еквивалент на българския портал Strategy.bg). В тази зона, наред с други неща, ще забранява показването на банери и използването на предмети, подобни на оръжие. Новината съобщи руската опозиционна медия "Агентство", която е установила наличието на проекта за заповед.

ЗЕЛЕНСКИ КЪМ ДЕПУТАТИТЕ: АКО НЕ СЛУЖИТЕ В ПАРЛАМЕНТА, ЩЕ СЛУЖИТЕ НА ФРОНТА

Украинските депутати ще трябва или да „служат“ във Върховната рада, или да отидат на фронта. Това заяви украинският президент Володимир Зеленски по време на среща с журналисти, отбелязвайки, че от първите дни на пълномащабното руско нахлуване е имало депутати, които са искали да подадат оставка.