Иран разшири войната, удари американска банка с дронове. Турция с нова реакция (ВИДЕО)

След като вече многократно нанесе удари с дронове срещу петролна инфраструктура, летища, военни обекти и дипломатически представителства, Иран мина на ново ниво - атаки с безпилотни далекобойни летателни системи срещу клонове на американски банки в Близкия изток. Клон на Citibank в Дубай беше атакуван от дронове. Корпусът на гвардейците на ислямската революция (IRGC) заяви, че това е отмъщение за ударите на САЩ и Израел по банковия район в Техеран.
Заради случилото се, регионалните клонове на Citibank в ОАЕ преустановиха част от дейността си.
A Citibank branch in Dubai was attacked by drones. The IRGC stated that this was in retaliation for U.S. and Israeli strikes on the banking district in Tehran.
ОАЕ продължава да е цел на иранците и след като The New York Times публикува геолокализация на кадри как американска ракетна система за залпов огън HIMARS изстрелва ракети от Бахрейн към Иран. Дрон удари консулството на ОАЕ в Ербил, Ирак, ранявайки двама служители по сигурността и повреждайки сградата. Това е вторият случай на атака с дрон, насочена към консулството в рамките на една седмица. ОАЕ го нарекоха "страхлива терористична атака".
It is the second drone-related incident targeting the consulate within a week.
Междувременно, турският външен министър Хакан Фидан коментира иранските атаки, след като и на Турция ѝ се наложи да се изправи срещу балистични ракети, изстреляни към нейна територия.
"Разговаряхме и с моя ирански колега след последния инцидент. Те отново не поемат отговорност за случилото се и казват, че не са давали такава заповед и нямат връзка с подобна атака. Разбира се, има и технически данни... Откровено обсъждаме с тях противоречието между техните твърдения и реалността", заяви Фидан.
We also spoke with my Iranian counterpart after the latest incident. They again do not claim responsibility for the event and say they did not give any such order and have no connection with such an attack.
Още: Тръмп: Унищожихме Иран, но той може да затвори Ормузкия проток. Хулеж и за 5-те самолета-цистерни на САЩ