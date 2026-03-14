Иран разшири войната, удари американска банка с дронове. Турция с нова реакция (ВИДЕО)

14 март 2026, 18:51 часа 195 прочитания 0 коментара
Иран разшири войната, удари американска банка с дронове. Турция с нова реакция (ВИДЕО)

След като вече многократно нанесе удари с дронове срещу петролна инфраструктура, летища, военни обекти и дипломатически представителства, Иран мина на ново ниво - атаки с безпилотни далекобойни летателни системи срещу клонове на американски банки в Близкия изток. Клон на Citibank в Дубай беше атакуван от дронове. Корпусът на гвардейците на ислямската революция (IRGC) заяви, че това е отмъщение за ударите на САЩ и Израел по банковия район в Техеран.

Заради случилото се, регионалните клонове на Citibank в ОАЕ преустановиха част от дейността си.

ОАЕ продължава да е цел на иранците и след като The New York Times публикува геолокализация на кадри как американска ракетна система за залпов огън HIMARS изстрелва ракети от Бахрейн към Иран. Дрон удари консулството на ОАЕ в Ербил, Ирак, ранявайки двама служители по сигурността и повреждайки сградата. Това е вторият случай на атака с дрон, насочена към консулството в рамките на една седмица. ОАЕ го нарекоха "страхлива терористична атака".

Иранският вариант на "их там нет"

Междувременно, турският външен министър Хакан Фидан коментира иранските атаки, след като и на Турция ѝ се наложи да се изправи срещу балистични ракети, изстреляни към нейна територия.

"Разговаряхме и с моя ирански колега след последния инцидент. Те отново не поемат отговорност за случилото се и казват, че не са давали такава заповед и нямат връзка с подобна атака. Разбира се, има и технически данни... Откровено обсъждаме с тях противоречието между техните твърдения и реалността", заяви Фидан.

Ивайло Ачев
Ивайло Ачев
