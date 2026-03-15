15 март 2026, 19:28 часа 275 прочитания 0 коментара
Веласкес обясни странния си ход на почивката и засипа с похвали публиката на Левски

Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес даде своето мнение след минималния успех на "сините" над Берое в двубой от 26-ия кръг на Първа лига.

“Тези мачове не са лесни. Ключово е да поведеш в резултата. Те играха с много играчи зад линията на топката и трябва да покажеш зрялост по време на мача. Защитаваха се добре, а ние насищахме централната зона. Добро използвахме пространствата и вдигнахме оборотите след почивката. Това ни даде трайно присъствие в тяхната половина. Трудното е докато отбележиш гол. Показахме характер и зрялост. Много добре разбраха момчетата какво изисква от тях срещата".

"Отново трябва и да благодарим на феновете, които дойдоха да ни подкрепят. Имали сме тренировки, в които Костадинов играе като централен защитник. Той е футболист с много опит. Доста е врял и кипял и е много отговорен. Където и да го сложиш, ще изпълни задачата. Аз проявявам изключително голямо уважение към религията. Считам, че постът на Бурас и Сула не влияе на представянето им. Успяваме да контролираме тези неща доста добре”, каза Веласкес.

 

Джем Юмеров Отговорен редактор
Берое Левски Първа лига Хулио Веласкес
